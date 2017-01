Misiune dificilă pentru Săgeata

PENTRU TREI PUNCTE. Clasată pe locul secund în clasamentul Seriei I, Săgeata Năvodari are nevoie de trei puncte în duelul de pe teren propriu cu Dunărea Galaţi, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 15-a a Ligii a II-a, pentru intra în vacanţă de pe o poziţie favorabilă în lupta pentru promovare. „Nu va fi uşor, pentru că Dunărea este o echipă bună, preocupată de fotbal. Pentru noi sunt trei puncte importante, care ne-ar consolida poziţia secundă din clasamentul Seriei I, promovabilă, şi ne-ar oferi linişte în privinţa pregătirii pentru retur. Păcat că vremea este rea, iar terenul nu-şi va reveni până la ora jocului. După rezultatele din etapa trecută, ne-am distanţat la trei puncte de principala contracandidată, Concordia Chiajna, dar vom vedea ce se va întâmpla la finalul campionatului”, a spus antrenorul secund Constantin Funda. „Sper să repetăm rezultatul din sezonul trecut, când ne-am impus cu 1-0 pe teren propriu. În afara de meciul cu Chiajna nu am luat gol pe teren propriu în acest tur de campionat şi sperăm să menţinem poarta închisă şi după meciul de sâmbătă, chiar dacă Dunărea este o echipă ofensivă”, a adăugat celălalt secund, Gheorghe Mina. Ieri, Comisia de Disciplină a FRF a analizat situaţia creată la meciul dintre Juventus Bucureşti şi Săgeata Năvodari, întrerupt cu două minute înainte de final, la scorul 2-0 în favoarea năvodărenilor, după ce arbitrul Eduard Constantinescu a fost lovit de un spectator pătruns pe teren. Comisia a decis victoria cu scorul de 3-0 pentru Săgeata.

GHEARĂ, ÎN DUEL CU TULCEA. Fost jucător la Galaţi, dar la cealaltă echipă din oraşul de pe malul Dunării, Oţelul, fundaşul gazdelor, Decebal Gheară, speră să continue seria meciurilor fără gol primit. „Va fi un meci greu, mai ales că terenul este dificil din cauza ploii, iar majoritatea echipelor vin la Năvodari să se apere şi să scoată măcar un punct. Dunărea a făcut meciuri bune şi a marcat destule goluri în acest sezon, dar avem nevoie de cele trei puncte, care ne ajută să terminăm prima parte a campionatului pe locul secund şi să abordăm altfel returul”, a spus Gheară. Fundaşul central în vârstă de 32 de ani a dezvăluit că se află în litigiu cu fosta sa echipă, Delta Tulcea, care îi datorează o sumă importantă încă de anul trecut. „Am făcut memoriu, mi s-a dat dreptate, iar Delta nu ar fi trebuit să fie programată în ultimele două jocuri, cu FC Farul şi Viitorul Constanţa. A trecut mai mult de un an, s-a înjumătăţit şi suma datorată, dar nu se face nimic la federaţie”, a acuzat Gheară.