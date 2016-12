“Misiune imposibilă” pentru CVM Tomis

Astăzi, de la ora 21.30, Atlas Arena din Lodz va găzdui meciul dintre PGE Skra Belchatow şi CVM Tomis Constanţa, contând pentru etapa a 5-a din Liga Campionilor la volei masculin. Vicecampioana României va juca pe terenul celei mai valoroase echipe din grupă, care a câştigat toate cele patru partide precedente şi are punctaj maxim în clasament. Practic, pentru constănţeni se anunţă o “misiune imposibilă” la Lodz, datorită diferenţei de valoare dintre echipe, a problemelor de lot ale Tomisului şi, nu în ultimul rând, presiunii pe care o exercită mereu publicul din Atlas Arena. Sala are capacitatea de 13.800 de locuri şi de obicei este plină la partidele importante! „Ei, chiar dacă sunt deja calificaţi, vor juca pe teren propriu, în sala aceea uriaşă. Am înţeles că au vândut deja toate biletele. Nu îşi permit să piardă acasă şi vor juca la capacitate maximă cu noi”, a spus Dan Borota, căpitanul Tomisului.

Teoretic, disputa pentru locul secund în Grupa E rămâne deschisă, pentru că Dinamo Moscova are 6p, CVM Tomis 4p, iar Fenerbahce Grundig Istanbul 2p. „Mai sunt destule meciuri de jucat. Este important şi ce va face Dinamo cu Fener. Ideal ar fi să reuşim să câştigăm măcar două seturi cu Belchatow şi apoi o victorie de trei puncte la Constanţa, cu Dinamo”, a declarat antrenorul principal Radovan Gacic. „Jocul cu Belchatow nu este decisiv pentru calificare, dar reprezintă un pas important pe care îl putem face. Decisiv va fi meciul cu Dinamo Moscova, în care avem şanse mai mari de victorie”, a afirmat directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr. Însă, dacă moscoviţii se impun în faţa turcilor şi Tomis pierde astăzi, Dinamo îşi asigură locul 2 în grupă indiferent de rezultatele din ultima etapă. Pentru formaţia noastră ar rămâne doar şansa calificării de pe locul 3 în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care patru echipe din Liga Campionilor vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei. În Cupa CEV vor ajunge cea mai slabă dintre ocupantele locului 2 în cele şapte grupe plus cele mai bune trei ocupante ale locului 3. Cele 4 puncte ale Tomisului sunt insuficiente pentru calificare, astfel că o victorie cu Dinamo Moscova, scor 3:0 sau 3:1, devine obligatorie pentru ca formaţia constănţeană să nu fie eliminată din actualul sezon al Cupelor Europene.

Voleibaliştii de la CVM Tomis Constanţa au ajuns ieri în Polonia, iar aseară s-au antrenat în Atlas Arena din Lodz, care va găzdui partida. Celălalt joc din etapa a cincea a Grupei E, Dinamo Moscova - Fenerbahce Grundig Istanbul, va avea loc tot astăzi, de la ora 17.00. A doua reprezentantă a României în Liga Campionilor, Remat Zalău, a cedat, pe teren propriu, cu 0:3 (24:26, 24:26, 22:25), în faţa campioanei Poloniei, Asseco Resovia Rzeszow, într-un meci disputat aseară.