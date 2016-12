Misiune imposibilă pentru BC Farul

Universitatea Mobitelco Cluj şi Baschet Club Farul Constanţa se întâlnesc, astăzi, de la ora 19.45 (în direct la Digi Sport 2), într-un meci din etapa a 9-a a Ligii Naţionale. Constănţenii s-a deplasat încă de ieri la Cluj-Napoca, unde speră să lase o impresie bună, chiar dacă vor întâlni un adversar superior valoric. Şansele ca echipa de pe litoral să bifeze primul succes sunt cu atât mai mici cu cât nu au făcut deplasarea doi dintre jucătorii de bază, căpitanul Angel Santana - reţinut cu unele examene - şi coordonatorul Cardell McFarland - accidentat. În plus, chiar dacă a însoţit echipa la Cluj, Jeremy Booth nu s-a pregătit deloc în această săptămână, jucătorul din SUA revenind după o accidentare.

„O partidă foarte grea, împotriva unui adversar care are în componenţă şapte jucători străini. Vom încerca să facem un meci bun şi important este finalul partidei, pentru că în ultimul sfert am avut mai mereu probleme. Cred că există un blocaj psihic pentru că fizic echipa este pregătită. Cu Tîrgu Mureş şi Rovinari am scăpat din mână victoria tocmai din acest motiv. Peste aceste blocaje poţi trece însă doar dacă ai valoarea necesară“, consideră antrenorul Costel Cernat.

Celelalte meciuri ale etapei - astăzi: Dinamo Bucureşti - Gaz Metan Mediaş (ora 16.00); sâmbătă: BC Miercurea Ciuc - BC Timişoara (ora 17.00), CSM Bucureşti - SCM Craiova (ora 18.00), CSU Atlassib Sibiu - CSU Ploieşti (ora 19.15), CS Energia Rovinari - BC Mureş Tg. Mureş (ora 20.00); duminică: BCM Piteşti - Timba Timişoara (ora 18.00); luni: CSM Oradea - CSS Giurgiu (ora 19.30).