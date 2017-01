Misiune imposibilă pentru Dinamo

Rapid şi Dinamo joacă astăzi pentru calificarea în grupele Cupei UEFA pentru al doilea an consecutiv. Giuleştenii pleacă din postura de favoriţi, după ce au remizat în prima manşă, 0-0, pe terenul formaţiei germane FC Nurnberg. Astfel, rapidiştii pot merge în faza următoare a competiţiei chiar şi în cazul unui egal cu goluri, în partida programată astăzi, de la ora 17.00, pe teren propriu. Totuşi, antrenorul Cristiano Bergodi, care nu se va putea baza pe serviciile portarului Daniel Coman, accidentat, şi-a pregătit elevii şi pentru lovituri de departajare. “Acel 0-0 din tur este riscant, pentru că acum ambele echipe pornesc cu şanse egale. Este un meci pe care trebuie să-l jucăm cu cap, cu creier. Trebuie să facem faza ofensivă bine, dar nu trebuie să luăm gol, pentru că dacă se va întîmpla, atunci va fi extrem de greu să recuperăm. Sîntem pregătiţi şi pentru prelungiri şi pentru penaltiuri. Sperăm ca suporterii să ne dea curaj şi entuziasm pentru că ştiu că stadionul va fi plin”, a spus tehnicianul italian. Formaţie probabilă: Andrade - Săpunaru, M. Constantin, Maftei, Bozovici - Grigorie, N. Grigore, Măldărăşanu - Cesinha, Boya, Buga.

În schimb, Dinamo are o sarcină mult mai grea, după ce a pierdut în tur, 1-2 în faţa campioanei Suefiei, Elfsborg, şi trebuie să învingă la o diferenţă de două goluri în meciul programat de la ora 20.00, în deplasare. Prima repriză s-a încheiat 2-1 pentru ei, să vedem cum se va încheia acum repriza a doua. Eu cred că am crescut mult în ultimele 15 zile, avem încredere în noi şi sînt şanse de calificare. Normal că calificarea se va juca în meciul retur, dar şi în cazul în care câştigam la Bucureşti era acelaşi lucru”, a declarat antrenorul Walter Zenga. Formaţie probabilă: Lobonţ - Galliquo, Moţi, R. Ştefan, Pulhac - A. Cristea, Ropotan, Mărgăritescu, C. Munteanu - Fl. Bratu, Dănciulescu.