Misiune... improbabilă: euro în 2019

Adoptarea monedei euro de la 1 ianuarie 2019 pare o ţintă nerealistă din punct de vedere strict economic, fiind un obiectiv foarte ambiţios, cu raţiuni politice şi strategice în spate, apreciază preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru. El apreciază că România are nevoie de un „road-map“ care să conducă la realizarea obiectivului şi să permită accelerarea reformelor structurale: „Pentru a ajunge de la 47 la 60% PIB/cap de locuitor, nivelul la care cele mai sărace ţări au intrat în zona euro (Estonia sau Letonia), România ar trebui să aibă o creştere economică de cel puţin 4 - 5% pe an. Suntem departe, în momentul de faţă. Deşi perspectivele de creştere se îmbunătăţesc, nivelul de 3,5% estimat pentru acest an este insuficient pentru a adera la zona euro“.