Misiune umană pe Marte, în 11 ani

NASA plănuieşte să trimită oameni spre Marte abia în 2033, însă o companie privată doreşte să fie mai rapidă decât agenţia spaţială americană, trimiţând primii oameni spre Planeta Roşie în 2023. Călătoria ce va avea loc peste 11 ani va fi una într-un singur sens, dus, urmând ca astronauţii să se stabilească în prima colonie situată pe o altă planetă decât Terra. Compania ce a elaborat acest plan îndrăzneţ se numeşte Mars One şi a fost fondată de Bas Landsdorp, un antreprenor şi cercetător din Olanda, care în trecut a condus o companie din domeniul energiei alternative. Iniţiativa Mars One implică mai multe etape: lansarea unui satelit de comunicaţii spre Marte în 2016, urmată de lansarea unui rover marţian în anul 2018, ce va avea misiunea de a identifica cele mai bune locuri pentru înfiinţarea unei colonii. În cea de-a treia etapă, în 2020, infrastructura necesară pentru colonie, incluzând panourile solare şi tehnologia care va transforma resursele marţiene în apă şi oxigen, va fi lansată spre Marte. Apoi, în septembrie 2022, Mars One va lansa primii patru astronauţi spre Marte, călătoria urmând să dureze zece luni.