Misiune uşoară pentru Săgeata

După debutul perfect de la Brăila, Săgeata Năvodari are şanse mari să-şi continue seria victorioasă şi sâmbătă, când va da piept, pe teren propriu, pe stadionul “Petromidia” din Năvodari, de la ora 11.00, cu Dinamo II Bucureşti, în etapa a II-a a ligii secunde. Elevii lui Aurel Şunda şi Constantin Funda vor avea ca adversari juniorii de 17 ani de la gruparea din Ştefan cel Mare, întrucât bucureştenii nu pot alinia echipa obişnuită. După ce antrenorul Ioan Andone anunţase la începutul săptămânii că vrea să trimită mai mulţi jucători de la prima echipă pentru meciul de la Năvodari, planurile s-a schimbat, întrucât oficialii dinamovişti au perfectat un amical pentru sâmbătă seară, în Turcia, cu Gaziantepspor. În plus, formaţia de tineret a bucureştenilor se află la un turneu internaţional în Italia, cu antrenorii Ionel Ganea, Ionel Moldovan şi Gheorghe Niţu. „Ne-au cerut amânarea meciului, dar nu am fost de acord. Cine i-a pus să-şi programeze turnee de verificare în plin campionat? Nu cred că vom avea vreo problemă în a obţine cele trei puncte. Poate reuşim chiar să facem golaveraj”, a spus directorul general al celor de la Săgeata, Mihai Terzi. Săgeata ar putea începe meciul în următoarea formulă: Fl. Olteanu - Bold, Goşa, Fl. Popa, Vlad - Şicu, Apostol, Olah, Boroştean - Chiţu, Jianu.