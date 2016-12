Misiunea umanitară din Vrancea, încheiată cu succes

INTERVENŢIE SALVATOARE Utilajele Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa şi-au încheiat misiunea de salvare din judeţul Vrancea. Timp de două săptămâni, 16 utilaje şi 28 de angajaţi ai RAJDP s-au luptat cu nămeţii pentru a reda locuitorilor din comunele vrâncene speranţa. 15 comune, reprezentând peste 40 de localităţi, au fost scoase de sub zăpadă de utilajele Regiei. Până la intervenţia constănţenilor, nimeni nu s-a încumetat să înfrunte zăpada de peste trei metri, autorităţile naţionale dând din umeri şi lăsând locuitorii vrânceni să îngheţe în propriile case. Intervenţia utilajelor RAJDP în comunele vrâncene a însemnat pentru mulţi din locuitorii de acolo salvarea vieţii. „Am rămas surprinşi să descoperim că anumite sate erau sub zăpadă, deşi puteau fi deszăpezite de utilajele celor de la Drumurile Naţionale. Oamenii pe care i-am ajutat să scape din infernul alb erau în cea mai mare parte bătrâni, care nu ar fi reuşit singuri să scape cu viaţă. În fiecare comună în care am mers, oamenii ne-au sprijinit cu tot ce am avut nevoie. Problema nu a fost atât de mare pe drumurile judeţene, cât a fost de mare pe uliţele satelor, acolo unde nu credeam nici noi că vom putea răzbi. Am dovedit autorităţilor statului că se poate face treabă cu doar 16 utilaje, deşi cei de la Drumurile Naţionale ar fi putut avea mult mai multe utilaje ca noi. Din nefericire pentru oamenii de acolo, Compania Naţională de Drumuri i-a tratat cu indiferenţă şi i-a lăsat îngropaţi în zăpadă”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. Utilajele RAJDP au lucrat aproape fără oprire pentru ca cei aproximativ 100.000 de locuitori din judeţul Vrancea să poată reveni la normalitate. În urma intervenţiei utilajelor Regiei constănţene, în Vrancea au fost deszăpeziţi 432 de kilometri de drumuri judeţene, comunale, şi chiar naţionale. În tot acest timp, utilajele Companiei Naţionale de Drumuri au stat şi au privit cum ninge, şi pe alocuri au deszăpezit câţiva metri de drum, aşa ca să nu zică nimeni că nu îşi fac treaba.

SPRIJIN PENTRU SINISTRAŢI Ajutorul dat locuitorilor din Vrancea nu s-a rezumat numai la intervenţia utilajelor RAJDP, fiecare din comunele deszăpezite primind şi alimente tot din partea constănţenilor, în urma campaniei de colectare demarată de Consiliul Judeţean Constanţa şi Primăria Constanţa. În localităţile vrâncene au ajuns peste 50 de tone de alimente neperisabile, grâu, porumb, făină, ulei, conserve etc. Eforturile autorităţilor constănţene nu s-au oprit aici, Primăria şi Consiliul Local Constanţa ajutând cu 2 milioane de lei judeţele Vrancea şi Buzău. Primăriile din judeţul Constanţa s-au alăturat şi ele campaniei de colectare, reuşind să trimită în Vrancea ajutoare persoanelor sinistrate. A fost o campanie prin care constănţenii au dovedit încă o dată că sunt alături de cei care nu au putut scăpa de furia naturii. La fel ca în 2007, 2009 şi 2010, locuitorii şi agenţii economici din Constanţa au răspuns imediat apelului de solidaritate lansat de CJC şi Primărie. Pe toată durata campaniei, alături de utilajele Regiei de Drumuri sau la împărţirea ajutoarelor au fost prezenţi şi trimişii Centrului de Presă Telegraf-Neptun TV, Cristi Popovici şi Victor Radu. Aceştia au povestit că drama oamenilor din Vrancea a fost mult mai mare decât au putut reda camerele de luat vederi şi că ajutoarele venite de la Constanţa au reprezentat o mană cerească pentru vrâncenii scoşi din nămeţi.