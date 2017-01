Misiuniile militarilor americani din Irak şi Afganistan, reduse la 12 luni

Preşedintele american, George W. Bush, a anunţat, ieri, reducerea misiunii militarilor americani din Irak şi Afganistan de la 15 luni la 12 luni. Durata misiunilor de 15 luni a fost impusă în urmă cu un an, pentru a se permite trimiterea în Irak a circa 30.000 de militari suplimentari. Misiunea acestor militari se va încheia în toamna acestui an. George W. Bush a pronunţat un discurs, joi, la ora 11.30 locală, referitor la Irak şi la strategia SUA în această ţară. Importanţi responsabili americani, între care şeful Statului Major al Armatei Terestre, generalul George Casey, au cerut, în ultimele luni, o reducere a duratei desfăşurării trupelor SUA din Irak de la 15 la 12 luni. Aceeaşi oficiali au atras atenţia asupra vulnerabilităţii forţelor armate după şase ani de conflict în Afganistan şi în Irak, estimînd totodată că nivelul trupelor angajate în Irak împiedică SUA să facă progresese în Afganistan. SUA intenţionează să trimită, în 2009, un număr semnificativ de trupe americane în Afganistan, pentru a sprijini acţiunile celor 30.000 de militari desfăşuraţi în această ţară.

Între timp, puşcaşii marini americani trimişi în Afganistan pentru a participa la Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate (ISAF) a NATO şi-au început operaţiunile în sudul ţării, după cum a anunţat, joi, un comunicat al purtătorului lor de cuvînt. “Puşcaşii marini şi-au început operaţiunile la Comandamentul Regional Sud (RC South), în sprijinul şi alături de partenerii lor internaţionali din Afganistan”, arată comunicatul Unităţii a 24-a expediţionare a puşcaşilor marini, de la Camp Lejeune, în Carolina de Nord (MEU). Aproape toţi cei circa 2.300 de puşcaşi marini aşteptaţi în Afganistan pentru a consolida ISAF au sosit, mai arată comunicatul. Ei vor activa în teatrul forţelor tactice, o poziţie care permite comandamentului ISAF să desfăşoare rapid MEU acolo unde este nevoie, pentru a duce un vast cîmp de operaţiuni, mergînd de la misiuni de asistenţă umanitară la lupte, potrivit aceleeaşi surse. Recent, cînd încă se antrenau la baza aeriană de la Kandahar (sud), comandantul lor, colonelul Peter Petronzio, declarase că puşcaşii marini vor participa şi la proiectele NATO de reconstrucţie din această ţară. Baza aeriană de la Kandahar, cea mai mare din sud, reuneşte peste 12.000 de militari din 17 ţări, în cadrul RC South. Sosirea lor coincide cu cererile de ajutor repetate ale Canadei, care are 2.500 de soldaţi în sud, unde situaţia este foarte instabilă şi care a înregistrat 82 de morţi în rîndul contingentului său. Pentru moment, circa 50.000 de militari din 40 de ţări alcătuiesc ISAF. Pe lîngă ISAF, circa 20.000 de soldaţi dintr-o coaliţie internaţională sub comandament american combat insurecţia talibanilor şi altor grupuri fundamentaliste, susţinînd guvernul preşedintelui Hamid Karzai. O mie de puşcaşi marini se vor alătura şi militarilor din coaliţia sub comandament american. Violenţele au atins un record în 2007, cu peste 8.000 de victime, potrivit ONU. Pe de altă parte, talibanii au anunţat o ofensivă de primăvară, după rigorile iernii afgane.

Pe de altă parte, se relatează că armata americană va trimite, luna aceasta, soldaţilor din Afganistan detectoare de minciuni portabile! Pe ecran apare culoarea verde cînd persoana interogată spune adevărul şi culoarea roşie cînd minte. Armata a cumpărat pînă acum 94 de astfel de aparate şi a investit în proiect 2,5 milioane de dolari. Pentagonul aruncă aşadar în linia întîi şi disputa legată de acurateţea poligrafului. Departamentul american al Apărării a explicat că aparatul nu este perfect, dar este suficient de bun ca să salveze vieţi, prin identificarea unor terorişti. De exemplu, soldaţii i-ar putea scana pe poliţiştii şi traducătorii afgani, înainte să le permită accesul în bazele americane. Părerile sînt însă împărţite. Un reputat om de ştiinţă, care a efectuat studiul comandat de guvern legat de acest tip de poligraf, susţine că aparatul nu a fost testat suficient, iar soldaţii nu sînt antrenaţi să-l folosească.