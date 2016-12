Misiunile României în NATO

România a a avut o prezenţă militară continuă, cu contingente de dimensiuni variabile, din toate categoriile de forţe, la misiunile multinaţionale desfăşurate de Alianţa Nord-Atlantică (NATO) încă din 2000, cu patru ani înainte ca ţara noastră să devină stat membru. Participarea României la operaţii conduse de NATO a început, în calitate de stat partener, în Balcanii de Vest, în teatrul de operaţii din Bosnia-Herţegovina, cu un batalion de geniu. O altă participare notabilă la operaţiile Alianţei a constituit-o misiunea NATO de poliţie aeriană, executată în perioada august -octombrie 2007, în Ţările Baltice, cu un detaşament de 65 de militari şi patru aeronave MiG-21 LanceR. Pe lângă participarea consistentă la operaţia Coaliţiei Internaţionale „Iraqi Freedom“ din Irak, România s-a numărat printre primele ţări care a contribuit cu instructori şi la Misiunea NATO de Instruire a Forţelor de Securitate Irakiene (NTM-I). De asemenea, în perioada 2005-2011, Armata României a participat constant cu o fregată la operaţia NATO din Marea Mediterană, ACTIVE ENDEAVOUR (OAE).

CRIZA DIN AFGANISTAN Crizele declanşate în unele ţări din Orientul Mijlociu şi Nordul Africii, care au culminat cu confruntările sângeroase din Libia, au determinat intervenţia iniţială pentru evacuarea cetăţenilor români şi europeni, iar ulterior, participarea la operaţia NATO. Timp de 90 de zile, între aprilie şi iulie 2011, România a participat la operaţia NATO de impunere a embargoului privind importul de armament de către Libia, „UNIFIED PROTECTOR“, cu fregata „Regele Ferdinand“. Cea mai consistentă şi cea mai lungă participare românească la o operaţie în afara ţării este la Forţa Internaţională de Asistenţă de Securitate (ISAF) din Afganistan, aflată sub conducerea NATO. Aceasta a început în anul 2002, cu un pluton de poliţie militară şi o aeronavă C-130 Hercules, şi s-a dezvoltat şi reconfigurat an de an, în acord cu cerinţele operaţionale din teatrul de operaţii ajungând, în cursul anului 2012, la un efectiv de aproximativ 1.800 de militari. În prezent Armata României are dislocaţi în Afganistan în jur de 1.600 militari. La Summit-ul de la Chicago, România şi-a exprimat intenţia de a participa la 40 din cele 150 de proiecte derulate în cadrul iniţiativei NATO Smart Defence.