Trupa "Alb Negru" a terminat, de curînd, filmările, la videoclipul noului extras pe single de pe ultimul lor album. Pentru clipul piesei "Hello! (Muza mea)", cei doi componenţi ai trupei "Alb Negru" au venit cu un look proaspăt şi au filmat intens timp de o zi, alături de şase fete superbe. Deşi este un clip de imagine, băieţii, împreună cu regizorul Iulian Moga, şi-au dorit să includă şi o poveste care să susţină mesajul piesei. "Fiecare persoană are muza lui, aceea care îl inspiră şi îl ajută să realizeze lucruri frumoase. Ne-am dorit să creăm o combinaţie savuroasă între un clip de imagine şi un clip cu poveste, iar rezultatul ne-a întrecut aşteptările", a mărturisit Kamara, jumătatea neagră a trupei.

Astfel, în urma unui casting realizat împreună cu Andrei şi Kamara, vor apărea în clip şase fete, printre care şi Miss Playboy România, dar şi a treia clasată la aceeaşi competiţie. Fete frumoase, care se potrivesc cu noul stil al trupei, au jucat rolul muzelor celor doi băieţi. Chiar dacă filmările au avut loc într-un studio, frigul le-a făcut probleme protagoniştilor. "În studio a fost montat un ventilator care a funcţionat non-stop. Eu am avut foarte multe secvenţe în care eram îmbrăcat doar cu pantaloni, aşa că m-am simţit ca într-un congelator", a mai spus Kamara.

Trupa "Alb Negru" îşi doreşte ca acest clip să prezinte publicului noua sa imagine, mai fresh, mai îndrăzneaţă, dar şi mai matură, imagine care vine să întregească un album complex, cu stiluri variate, de la rap şi reggae la pop, dance şi chiar ritmuri africane.