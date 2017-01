Are 1,70 metri şi 95 de kilograme, dar acest lucru nu a împiedicat-o pe Marion Bogaert să fie încoronată ca regină a frumuseţii. La o săptămână după ce s-au desfăşurat finalele pentru Miss Franţa şi Miss Nationale, tânăra de 19 ani a fost desemnată cea mai frumoasă femeie cu rotunjimi din Hexagon. Concursul s-a desfăşurat vineri seară, la Calais, iar regina cu kilograme în plus a primit coroana de la câştigătoarea de anul trecut, Sabine Jazmati. „Sunt foarte mândră să reprezint plinuţele, este o mare onoare pentru mine. Sper să fiu la înălţimea coroanei în tot acest an în care voi domni”, a declarat Marion Bogaert, originară din La Roche-sur-Yon. Se dovedeşte că nu întotdeauna contează silueta. Pentru cele care nu au voinţă să ţină diete sofisticate, există şi concursurile de Miss Rotunjimi. Totul este să se simtă bine în pielea lor!