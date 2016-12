Miss Univers provine din Mexic

Reprezentanta Mexicului, Jimena Navarrete, în vârstă de 22 de ani, a fost încoronată noua Miss Univers, luni, la Las Vegas, infirmând toate pronosticurile care anticipau o victorie a unei reprezentante din Irlanda, Venezuela sau SUA. Podiumul a fost completat, în ordine, de Miss Jamaica, Yendi Phillipps, Miss Australia, Jesinta Campbell, Miss Ucraina, Anna Poslavska şi Miss Filipine, Venus Raj.

Originară din Guadalajara, noua regină a frumuseţii, manechin profesionist de la vârsta de 15 ani, purtând o rochie de seară de culoare roşie, a declarat că doreşte să urmeze cursuri de nutriţionism. Însă, în următorul an, Jimena Navarrete va trebui să îşi consacre tot timpul, în calitate de Miss Univers, altor cauze, precum lupta împotriva maladiei SIDA şi a cancerului mamar. Jimena Navarrete a primit, totodată, o bursă de studii pe un an la New York Film Academy dar şi numeroase perechi de pantofi şi produse cosmetice. Este pentru a doua oară când o reprezentantă a Mexicului câştigă titlul de Miss Univers, după victoria Lupitei Jones, în anul 1991. Jimena Navarrete îi succede reprezentantei Venezuelei, Stefania Fernandez, care a fost desemnată Miss Univers 2009, la vârsta de 19 ani.

Anul trecut, după o pauză de 11 ani, România a avut o reprezentantă la Miss Univers, pe Bianca Elena Constantin, însă aceasta nu s-a calificat în primele 15 locuri. Anul acesta, reprezentanta României a fost Oana Paveluc, care, la rândul său, nu a reuşit să se califice în finala concursului din Las Vegas. Frumoasa noastră, care a intrat în concurs pentru un gest nobil, acela de a-şi ajuta fratele autist, se arăta optimistă, afirmând: ”Presimt că voi intra în topul celor mai frumoase femei din lume”. În preferinţele publicului a ocupat însă doar locul 37. Singura reprezentantă a Europei care, potrivit votului popular, s-ar fi calificat în finală era Miss Rusia, Irina Antonenko, de 18 ani.

Concursul a fost difuzat de postul de televiziune NBC şi a fost transmis în 125 de ţări. Miss Univers este un concurs de frumuseţe anual, organizat de Miss Universe Organization, firmă deţinută de Donald Trump din 1996 şi în parteneriat cu NBC, din 2003, când postul de televiziune a câştigat drepturile de difuzare. Concursul Miss Univers a fost difuzat prima oară pe posturile de televiziune în anul 1955 şi a devenit unul dintre cele mai populare şi mediatizate competiţii de frumuseţe din lume. Ţările care au obţinut cele mai multe titluri Miss Univers sunt SUA (şapte victorii), Venezuela (şase victorii) şi Porto Rico (cinci victorii). Cea de-a 59-a ediţie a concursului de frumuseţe a avut loc la Mandalay Bay Events Center din Mandalay Bay Resort and Casino, Las Vegas, Nevada. Gala a fost prezentată de Bret Michaels şi Natalie Morales.