„Mississippi Sissy este povestea maturizării mele”

Cu ocazia lansării raftului LGBT (lesbiene, gay, bisexuali şi transexuali), la Librăria Cărtureşti, eveniment care s-a petrecut la sfârşitul săptămânii trecute, autorul american Kevin Sessums a oferit un scurt interviu ziarului „Telegraf”. În cadrul acestuia, el a explicat tema cărţii sale, „Mississippi Sissy”, a subliniat importanţa acestui eveniment pentru comunitatea LGBT şi a vorbit despre planurile sale profesionale.

Reporter (R): Care este povestea romanului de debut „Mississippi Sissy”, volum care a fost promovat şi de New York Times?

Kevin Sessums (K.S.): „Mississippi Sissy” este o poveste a maturizării mele, povestea unui copil homosexual. Părinţii mei au murit când eram foarte tânăr. Tatăl meu, antrenor de baschet la un liceu, a decedat într-un accident de automobil când aveam şapte ani, iar pe mama a răpus-o cancerul, când eu aveam opt ani. Mare parte a poveştii din acest roman se petrece în sudul american al anilor ’60, fiind vorba despre drepturi civile, discriminare, segregare şi importanţa dragostei materne. Cartea conţine şi o crimă. Subiectul este foarte amplu şi sunt de părere că o carte scrisă bine va permite foarte uşor cititorului să se identifice şi să empatizeze cu personajul. Eu pot să spun că tratez copilăria mea, dar dacă am reuşit să transmit ceea ce mi-am propus depinde şi de cititor, care poate să suprapună foarte uşor pe povestea mea propria sa experienţă de viaţă. Ca exemplu, la şase luni după ce cartea a fost publicată, am primit un telefon de la Oprah Winfrey, prin care îmi spunea că ea, copil de culoare, şi-a recitit copilăria.

R: Cum apreciaţi lansarea secţiunii LGBT în cadrul unei librării româneşti?

K.S.: Apreciez curajul acestei librării, deoarece sunt sigur că nu toţi clienţii săi sunt de acord cu existenţa acestei secţiuni. Am două păreri asupra evenimentului. O parte din mine îl recunoaşte ca pe o declaraţie politică a librăriei, că aceasta recunoaşte şi încurajează existenţa acestor categorii sociale, prin promovarea unei literaturi adresată lor. În acelaşi timp, cred că aceste categorii există şi nu ar trebui să fie marginalizate sau discriminate prin existenţa unei secţiuni speciale, dedicată lor, literatura respectivă fiind deci necesară în toată librăria, nu doar într-un colţ special amenajat. Totodată, recunosc importanţa unui început în demersul de a elimina discriminarea şi prejudecăţile la adresa minorităţilor sexuale, fie vorba şi despre deschiderea unui raft particularizat. Recunoaşterea este importantă, dar nu trebuie sa fie vorba despre izolare sau marginalizare. Este necesară o recunoaştere în sensul pozitiv al cuvântului.

R.: Veţi crea o revistă „429” adresată cititorilor LGBT. V-aţi gândit şi la un nou roman?

K.S.: Revista va fi tipărită în octombrie şi sper să ajungă şi pe rafturile din România. De asemenea, anul viitor voi lansa o a doua carte, intitulată „I Left It on the Mountain”. Această carte va trata experienţa spirituală pe care am trăit-o când am escaladat muntele Kilimandjaro.