Missy Elliott, accidentată

Cântăreaţa americană Missy Elliott, care nu a mai lansat un album din 2005, a revenit în actualitatea muzicală, lansând, săptămâna trecută, un videoclip care promovează noul ei single ”WTF (Where They From)”, înregistrat în colaborare cu Pharrell Williams. În acel videoclip, Missy Elliott poartă un costum special, mănuşi şi ochelari de soare, toate decorate cu fragmente de sticlă spartă, pentru a crea efectul unui glob disco cu oglinzi, dar a recunoscut că acea ţinută vestimentară i-a provocat dureri foarte mari. ”Am ştiut cu toţii că trebuia să fie un costum care să intre în legendă”, a declarat cântăreaţa americană pentru revista ”i-D”. ”Cu toţii am creat acel costum din fragmente de sticlă, care a fost lucrul cel mai greu de purtat din viaţa mea, pentru că era făcut din sticlă spartă, iar eu am început să sângerez. Eram agitată, dar a trebuit să îl port. A fost terifiant. Era sânge peste tot!”, a adăugat vedeta americană.

Missy Elliott a devenit celebră în anii 1990 şi a fost recompensată cu cinci premii Grammy, însă nu a mai lansat un album din anul 2005, când a scos pe piaţă ”The Cookbook”. Albumele sale s-au vândut în peste 30 de milioane de copii. Artista americană lucrează în prezent la un nou material de studio, intitulat ”Block Party”, alături de producătorul muzical Timbaland.

