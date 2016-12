Missy Elliott ignoră boicotul impus de artişti statului Israel

Missy Elliott, considerată regina americană a muzicii hip-hop, a sosit, miercuri, la Tel-Aviv, pentru un concert excepţional în faţa fanilor israelieni, ignorând astfel boicotul impus statului evreu de mai mulţi artişti, în semn de protest faţă de blocada Fâşiei Gaza. Cântăreaţa americană, singura femeie din SUA care a lansat şase discuri de platină, a susţinut un concert, ieri, la Tel-Aviv. În programul vizitei sale, artista americană va vizita Zidul Plângerii, unul dintre siturile sacre ale iudaismului din partea orientală anexată a Ierusalimului, dar şi Marea Moartă, regiunea situată la cea mai joasă altitudine de pe Glob.

Vizita de 48 de ore a cântăreţei Missy Elliott are loc într-o perioadă în care un cargo umanitar libian a renunţat, miercuri, să forţeze blocada impusă micului teritoriu palestinian şi a amarat în cele din urmă în portul egiptean Al-Arich. Pe 31 mai, comando-urile israeliene au interceptat o flotilă umanitară internaţională care încerca să spargă blocada israeliană, o operaţiune pregătită şi executată defectuos, care a condus la moartea a nouă militanţi turci pro-palestinieni, declanşând un val proteste pe plan internaţional. După acest incident tragic, numeroşi artişti de renume şi-au anulat concertele programate în Israel, printre aceştia numărându-se Elvis Costello, o figură influentă a rockului britanic, dar şi trupele Pixies, Gorillaz şi The Klaxons. În schimb, alţi artişti celebri precum Rihanna, rockerii de la Metallica, grupul Kool and The Gang şi britanicul Elton John au ales să cânte, aşa cum era prevăzut, în faţa fanilor lor din Israel.

Câştigătoare a şase premii Grammy, Missy Elliott este singura artistă hip-hop care a reuşit să strălucească atât pe scenă, cât şi în spatele acesteia, ca producător şi compozitor pentru unii dintre cei mai renumiţi interpreţi, precum Whitney Houston, Janet Jackson, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Aaliyah, Ciara şi Destiny\'s Child. De-a lungul timpului, a reuşit să creeze un adevărat imperiu muzical prin producţiile sale. A fost prima artistă care a realizat un videoclip în format 3D şi a câştigat numeroşi fani prin stilul inovator şi îndrăzneţ al pieselor sale. Printre cele mai celebre melodii ale lui Missy Elliott se numără ”She’s a Bitch”, ”Shake Your Pom Pom”, ”Get Ur Freak on”, ”Work It” sau ”Ching-A-Ling”.