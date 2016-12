Mister la Spitalul Mangalia: Să fie, oare, dr. Mocanu, din nou manager?

Mister, mare mister la Spitalul din Mangalia după ce s-a zvonit că dr. Liviu Mocanu a fost repus în funcţia de manager al unităţii medicale. Doctorul a demisionat din funcţie în timpul campaniei pentru alegerile municipale din cauza unor divergenţe cu primarul Claudiu Tusac. Locul său a fost preluat, temporar, de dr. Mihail Lupea. Se pare că cei doi certăreţi s-au împăcat, miercuri, aşa că, ieri, Claudiu Tusac l-a repus pe dr. Mocanu în funcţia de conducere. Pentru că unitatea sanitară se află în subordinea Consiliului Municipal Mangalia, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa nu a fost informată în mod oficial despre această modificare. „Am aflat şi eu tot din presă, de la jurnaliştii care m-au întrebat dacă este adevărat. Tot ceea ce vă pot spune este că am sunat, la rândul meu, însă dr. Mocanu avea telefonalele închise. Colegii mei au insistat şi au sunat şi la numărul de telefon al unităţii sanitare. Persoana care a răspuns la telefon le-a confirmat informaţia. Este tot ceea ce vă pot spune, nu am nimic oficial”, a declarat directorul DSPJ Constanţa, dr. Constantin Dina. Am încercat să luăm şi noi legătura cu medicul Liviu Mocanu, dar telefoanele sale erau închise, iar la spital nu a răspuns nimeni. (O.M.)