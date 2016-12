Mister total în cazul tânărului care a înjunghiat un taximetrist...

Tânărul de 24 de ani care duminică dimineață a atacat cu ferocitate un taximetrist pe bulevardul Tomis, din Constanța, și apoi și-a pus capăt zilelor, înjunghiindu-se de mai multe ori cu un cuțit, a lăsat în urmă regretele celor care l-au cunoscut, dar și numeroase întrebări... Prietenii lui Mihai Cosmin Jitar mărturisesc că nu știu ce l-ar fi putut împinge pe acesta să comită faptele cutremurătoare care au șocat un oraș întreg... "Ne cunoaștem de când eram mici, amândoi am crescut în zona Abator, și nu aș fi crezut niciodată că Mihai ar fi putut să facă așa ceva. Nu știu ce a fost în mintea lui în acele clipe... De fapt, nu înțeleg nimic din ceea ce s-a întâmplat cu el duminică. Știu că sâmbătă seară era acasă, nu a ieșit în oraș. Nu-mi pot imagina de ce duminică dimineață, la ora 8.00, a plecat de acasă, ce căuta el la Dacia (n.r. - destinația pe care i-a comunicat-o Mihai Cosmin Jitar taximetristului, în momentul în care s-a urcat în mașină) și de ce era atât de agitat... Nu știu nici ce a avut cu acel om. Cred că apoi s-a speriat pur și simplu. A fugit în barul ăla și probabil din disperare a făcut ce a făcut. Îmi spusese, în urmă cu ceva timp, că are de gând să se schimbe. Nu mai fuma, încerca să fie mai responsabil. Nu era mulțumit de el însuși", a povestit unul dintre prietenii lui Mihai Cosmin Jitar. Amicii tânărului spun că acesta renunțase și la consumul de etnobotanice.

"NU POT SĂ ÎNȚELEG" Mama lui Mihai Cosmin Jitar a povestit că acesta a stat sâmbătă noapte acasă. Duminică dimineață a plecat, fără să spună cuiva unde merge. A luat telefonul mobil al femeii și a ieșit pe ușă. Olga Jitar este devastată de nenorocirea care s-a abătut asupra ei. "Era singurul meu copil... Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat cu băiatul meu, oricât de mult aș încerca. Nu știu de ce a făcut așa ceva...", a mărturisit aceasta cu lacrimi în ochi. Vecinii sunt încă în stare de șoc după ce au aflat despre drama prin care trece familia tânărului. "Era un copil foarte respectuos, tot timpul ne saluta. Era tăcut și își vedea de treburile lui. Am văzut-o pe mama lui. Era terminată, săraca... Ea este și bolnavă, suferă de diabet", a povestit o femeie. "Mai avea probleme cu părinții, se mai certa cu ei, dar aceste lucruri se întâmplă. Din câte știu, nu era o persoană violentă", a declarat un tânăr.

ANCHETA CONTINUĂ Ancheta autorităților continuă în acest caz șocant. Medicii legiști au efectuat necropsia pentru a stabili cauza exactă a decesului. Oamenii legii așteaptă și rezultatele analizelor toxicologice, în condițiile în care există suspiciuni că Mihai Cosmin Jitar s-ar fi putut afla sub influența unor substanțe halucinogene duminică dimineață, atunci când teribilele întâmplări au avut loc.

COMPORTAMENT CIUDAT Incidentul s-a petrecut în jurul orei 8.30, în zona Capitol, exact la intersecția bulevardului Tomis cu strada Tudor Vladimirescu. Victima, Eliade Drăghici, în vârstă de 55 de ani, a povestit că tânărul de 24 de ani s-a urcat în autoturismul său în zona Far și i-a spus că vrea să ajungă la Dacia. Omul a pornit în cursă, fără să bănuiască prin ce nenorocire avea să treacă... "Aveam mașina parcată pe trotuar, când a apărut el și mi-a spus că merge la Dacia. Inițial am ezitat. Era foarte transpirat și foarte agitat. Am plecat totuși. Când am ajuns în zona Casei de Cultură, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în fața mea se afla o mașină de poliție. A văzut-o și mi-a zis să virez la dreapta. Atunci mi-am dat seama că ceva e în neregulă cu el...", a povestit Eliade Drăghici.

ATACUL Acesta a virat pe bulevardul Tomis, a oprit și i-a spus clientului său că are probleme cu motorul. În clipele următoare, o ploaie de lovituri s-a abătut asupra lui. Mihai Cosmin Jitar l-a înjunghiat cu o foarfecă în gât și de două ori în braț. Deși rănit, taximetristul a reușit să se opună. Agresorul a deschis apoi portiera mașinii și a fugit pe strada Tudor Vladimirescu. Taximetristul, care coborâse din Logan, a început să strige după ajutor. Mai multe persoane i-au sărit în ajutor.

ȘI-A PUS CAPĂT ZILELOR După ce a dispărut de la fața locului, Mihai Cosmin Jitar a încercat să intre pe fereastră într-un imobil din zonă, dar a fost gonit de proprietari. Acesta s-a întors pe bulevardul Tomis și a intrat în localul "Bourbon", pentru a se ascunde. Potrivit anchetatorilor, tânărul se înarmase cu un cuțit, furat din bar. După puțin timp, polițiștii Secției 3 și jandarmii au sosit la fața locului pentru a-l captura pe Mihai Cosmin Jitar. Potrivit unor surse judiciare, în starea de agitație teribilă în care se afla, acesta și-a provocat numeroase leziuni. Suspectul a fost imobilizat de oamenii legii și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, acolo unde ajunsese și victima sa. Viața tânărului nu a mai putut fi, însă, salvată, medicii precizând că acesta a murit ca urmare a unor plăgi produse prin autoînjunghiere la nivelul toracelui.

