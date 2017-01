Mistere pe cer

• Un ocean de lavă topită • Io, unul dintre sateliţii lui Jupiter, cea mai mare dintre planetele din sistemul nostru solar, are un ocean de magmă topită sau parţial topită sub scoarţă, potrivit unei noi analize a datelor transmise de sonda americană Galileo. Analizele oferă prima confirmare directă a existenţei unui strat de magmă, care explică motivul pentru care Io este corpul cu cea mai puternică activitate vulcanică din sistemul nostru solar. ”Înţelegem, în sfârşit, de unde provine magma de pe Io şi avem o explicaţie pentru anumite fenomene ce păreau de neexplicat, pe care le-am remarcat graţie datelor transmise de Galileo”, a explicat Krishan Khurana, din cadrul Universităţii California din Los Angeles (UCLA), principalul autor al studiului. ”Se pare că Io emite în continuu un semnal, ca reacţie la câmpul magnetic al lui Jupiter, ce corespunde comportamentului rocilor aflate în fuziune sau parţial topite, ascunse sub suprafaţa acestui satelit”, a adăugat acesta. Fenomenele au fost constatate în datele despre câmpul magnetic transmise de instrumentele de la bordul sondei Galileo, atunci când aceasta s-a apropiat de Io, în octombrie 1999 şi februarie 2000. Io, satelitul cel mai apropiat de Jupiter, produce într-un an de circa 100 de ori mai multă lavă decât toţi vulcanii de pe Terra. Această activitate vulcanică intensă se explică prin prezenţa unui ocean de magmă pe Io la o adâncime de 30-50 de kilometri sub scoarţă. Potrivit teoriilor actuale, Terra şi Luna ar fi putut avea şi ele oceane similare de magmă, în urmă cu miliarde de ani, în momentul formării lor. Sonda Galileo a fost lansată în 1989 şi a intrat pe orbita planetei Jupiter în anul 1995. După ce şi-a îndeplinit cu succes misiunile pentru care a fost construită, Galileo a fost scoasă de experţi de pe orbită, pentru a se dezintegra în atmosfera planetei Jupiter, la data de 21 septembrie 2003. Savanţii continuă să analizeze şi în zilele noastre datele extrem de numeroase expediate de sonda Galileo înainte de dezintegrarea acesteia.

• Cristale de gheaţă • Haumea, a cincea planetă pitică din sistemul nostru solar, este acoperită cu cristale de gheaţă şi străluceşte în spaţiul cosmic dincolo de orbita planetei Neptun, graţie energiei elementelor radioactive şi a forţei mareelor. Această planetă pitică are forma unei mingi de rugby, cu o lungime de 2.000 de kilometri, se învârte cu o viteză foarte mare în jurul propriei axe, efectuând o rotaţie completă în mai puţin de patru ore. Trei sferturi din suprafaţa planetei Haumea şi întreaga suprafaţă de pe Hi\'iaja, unul dintre sateliţii ei, sunt acoperite cu cristale bine ordonate de apă îngheţată, potrivit observaţiilor făcute de Very Large Telescope (VLT) din cadrul observatorului austral european (ESO) din Chile. ”Deoarece razele solare distrug în mod constant structura cristalină de la suprafaţa gheţii, este nevoie de anumite surse de energie pentru a o conserva”, a explicat Benoît Carry, co-autor al acestui studiu. Forţa mareelor provocate de apropierea dintre Haumea de cei doi sateliţi ai ei, Hi\'iaka şi Namala, dar şi prezenţa elementelor radioactive (potasiu-40, toriu-232, uraniu-238) în interiorul acestei planete pitice ar putea furniza energie. Haumea, care poartă numele unei zeiţe hawaiene a fertilităţii, ar fi intrat, în trecut, în coliziune cu un alt corp teluric de la marginile sistemului nostru solar, dând astfel naştere celor doi sateliţi ai ei, cu diametre de 200-300 de kilometri, care poartă numele fiicelor acestei zeiţe. Potrivit astronomilor, o astfel de coliziune ar putea explica viteza mare de rotaţie a planetei pitice şi forma ei de minge de rugby. Haumea, care orbitează la peste cinci miliarde de kilometri în jurul Soarelui, în mijlocul centurii Kuiper, este a cincea planetă pitică a sistemului nostru solar, o nouă categorie de planete ce a fost creată în 2006, prin decizia Uniunii Astronomice Internaţionale, din care face parte şi Pluto, considerată în trecut cea de-a noua planetă a sistemului solar.