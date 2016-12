Misterul crimelor din Cernavodă a fost elucidat

MĂCELĂRIŢI. Coşmarul de la Cernavodă a continuat marţi seară, atunci când cadavrul tatălui Gabrielei Mitu, tânăra înecată de soţ în apele Canalului Dunăre – Marea Neagră, a fost descoperit de anchetatori în dormitorul locuinţei sale, ascuns sub pat. Oamenii legii spun că Petre Garoafă, de 62 de ani, avea, ca şi soţia sa, gâtul tăiat, trupul neînsufleţit al bărbatului fiind înfăşurat într-un covor. Piesele cumplitei poveşti de la Cernavodă începuseră să se lege încă de marţi după-amiază, atunci când Elena Garoafă, de 55 de ani, mama Gabrielei, fusese găsită fără suflare într-un şifonier din imobilul situat pe strada Călăraşi, la nr. 45. Necropsia efectuată de medicii legişti a dat la iveală amănunte şocante. Anchetatorii spun că soţii Garoafă au fost pur şi simplu măcelăriţi de ucigaş, pe trupurile acestora descoperindu-se câte 25 de lovituri de cuţit. „Moartea celor două victime a fost extrem de violentă şi a survenit ca urmare a hemoragiei provocate de multiplele leziuni suferite la gât şi în zona abdominală. Am primit astăzi (n.r - ieri) şi rezultatele necropsiei Gabrielei Mitu. Medicii legişti au stabilit că aceasta a decedat ca urmare a asfixiei mecanice prin înec. La nivelul axilelor au fost descoperite echimoze, ceea ce indică faptul că tânăra a fost ţinută cu forţa sub apă”, a declarat Gigi Ştefan, prim – procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

DECLARAŢIE – ŞOC. Procurorul de caz şi poliţiştii care iau parte la anchetă au audiat ieri în sediul Poliţiei Cernavodă 12 persoane, printre care se numără şi cel mai bun prieten al lui Bogdan Mitu, Geani Deliorga, din Cernavodă. La un moment dat, pe parcursul audierilor, Geani Deliorga a făcut o declaraţie care a schimbat complet cursul anchetei. „Persoana respectivă a declarat că, pe data de 3 ianuarie, a mers la domiciliul soţilor Garoafă pentru a discuta cu ei despre problemele pe care Gabriela Mitu şi soţul ei le aveau în ultima perioadă. Se pare că aceştia se certau foarte des. Suspectul a declarat că avea de gând să le ceară soţilor Garoafă să se implice pentru ca cei doi tineri să se împace. Declaraţia suspectului este confuză. El spune că, la un moment dat, Petre Garoafă ar fi pus mâna pe un cuţit şi l-ar fi ameninţat, moment în care l-a dezarmat şi l-a înjunghiat. Apoi, spune el, a omorât-o şi pe Elena Garoafă. Pentru moment aceasta este doar o declaraţie, care trebuie verificată şi coroborată cu probele găsite la locul crimei. Cert este faptul că avem un nou suspect”, a declarat Gigi Ştefan, prim – procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Declaraţia lui Geani Deliorga a clătinat din temelii ipoteza potrivit căreia soţii Garoafă au fost asasinaţi de ginerele lor, Bogdan Mitu, înainte ca acesta să îşi ducă soţia pe malul Canalului Dunăre – Marea Neagră şi să o înece. „Până în acest moment specialiştii nu au stabilit ora probabilă la care a survenit decesul părinţilor Gabrielei Mitu. Ştim sigur, însă, că aceştia nu au mai fost văzuţi de luni dimineaţă. Nu au mai ajuns la morga spitalului din Medgidia pentru identificarea cadavrului fiicei lor”, a adăugat Gigi Ştefan. Una dintre vecinele familiei Garoafă a mărturisit că i-a văzut pe Elena şi pe Petre Garoafă luni dimineaţă, în gospodăria lor. „El curăţa zăpada de pe alee şi ea trebăluia prin gospodărie. De atunci nu am mai ştiut nimic de ei. Am crezut că sunt plecaţi la morgă şi că sunt ocupaţi cu pregătirile pentru pomana fetei. Nu mi-aş fi imaginat niciodată că li s-ar fi putut întâmpla aşa ceva”, a povestit femeia.

MĂRTURIILE VECINILOR. Sute de persoane s-au adunat, ieri după-amiază, în faţa casei ororilor pentru a afla deznodământul poveştii care a înfricoşat un oraş întreg. Oamenii spun că au amuţit când au aflat de cele întâmplate şi că le este teamă să mai iasă din case pentru a nu li se întâmpla ceva rău. O verişoară a lui Petre Garoafă a povestit îngrozită clipele de groază prin care a trecut. „Eu i-am văzut ultima dată luni dimineaţă. Când am aflat despre tragedia cu fata, m-am dus la ei acasă ca să văd ce fac. Toate uşile erau deschise, însă nu mi-a răspuns nimeni. M-am gândit că deja plecaseră la morgă şi că în grabă nu au mai încuiat casa. Ieri după-amiază (n.r. - marţi ) noi am fost şi am făcut cumpărături pentru pomană. Eu am stat în casă şi am făcut cafea, am pregătit ce mai era de pregătit prin gospodărie. Nu mi-am imaginat că ei ar putea fi acolo, morţi. În timp ce făceam curăţenie, o verişoară s-a împiedicat de covor şi am văzut sânge, apoi am început să căutăm în casă. Nu era nimic schimbat, masa era în faţa şifonierului, dar nici prin cap nu ne-a trecut că acolo se află Nuţi. Încă nu îmi vine să cred că am stat cu ei în casă şi nu ne-am dat seama de nimic”, a declarat, încă speriată de cele întâmplate, Eugenia Garoafă. „Pe 25 s-au certat cu părinţii şi s-au mutat de aici, au plecat la Feteşti. A doua zi au venit şi şi-au mai luat din bagaje. Ultima dată i-am văzut pe data de 31, în jurul orei 17.00, când au venit să îl ia pe George pentru a petrece Revelionul cu ei. Atunci, doar Gabriela a intrat în casă, iar Bogdan a rămas în maşină, nu a coborât”, a mai spus Eugenia Garoafă. Femeia a adăugat că în perioada în care Bogdan şi Gabriela locuiau cu soţii Garoafă veneau tot felul de persoane ciudate, la ore târzii, şi făceau scandal.

O altă vecină a soţilor decedaţi, prietenă cu Gabriela Mitu, a declarat că în urmă cu puţin timp tânăra i-ar fi mărturisit că Bogdan i-a propus să se omoare împreună, însă ea nu ar fi acceptat niciodată acest lucru şi că nu dorea să-şi ia viaţa. „Mi-a spus că nu vrea să moară, că nu este nebună să se omoare. El o iubea foarte mult pe Gabriela, nu pot să cred că a fost în stare să o ucidă. În ciuda faptului că niciunul dintre ei nu muncea, aveau mereu bani, iar din câte ştiu eu, mama lui îi ajuta foarte mult, asta din ce mi-a spus Gabriela. Acum nu pot şti cu certitudine dacă era aşa sau nu. Cred că aveau şi ei secretele lor. Familia Gabrielei a fost una mai amărâtă, iar căsătoria cu el a fost pentru ea ca o scăpare. Ea era o fire foarte veselă, zglobie, mereu cu zâmbetul pe buze. Tatăl fetei a fost un om foarte violent, căruia îi plăcea băutura. O bătea mereu pe soţia lui. Ştiu că Bogdan nu se împăca cu socrii lui deloc. Părinţii Gabrielei nu au fost de acord cu această căsătorie şi nici ai lui. Bogdan era foarte pasionat de maşini şi ştiu că a vândut apartamentul mamei lui pentru a-şi cumpăra o maşină”, a declarat o apropiată a familiei. Odată cu moartea fetei au început să iasă la iveală şi alte lucruri cu care cei doi se pare că s-ar fi ocupat, afaceri care le aduceau un venit, pentru că niciunul dintre ei nu lucra. „Ei se certau des în ultima perioadă. Bogdan era foarte gelos şi îi plăcea să bea mult. Am auzit că o bătea şi că era o fire violentă. Aveau mereu certuri cu bătrânii, mai ales în ultima perioadă, când Gabriela le-a spus părinţilor că nu mai vrea să stea cu el, pentru că Bogdan ar fi obligat-o să se prostitueze. Am mai auzit că el ar fi vândut şi droguri, acum nu pot spune nimic sigur”, a declarat Iulian Mandache, un vecin al familiei Garoafă.

Bogdan Mitu, în vârstă de 30 de ani, este încă dat dispărut. Poliţiştii au emis ieri un comunicat de presă în care prezintă semnalmentele acestuia. Bogdan Mitu are 1,80 metri înălţime, constituţie astenică, ochi căprui, păr şaten, ten brunet, calviţie bilaterală. Oamenii legii nu ştiu cu ce haine era îmbrăcat bărbatul în ziua dispariţiei. Poliţiştii roagă persoanele ce pot furniza informaţii referitoare la acest caz să apeleze linia unică 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliţie. Casa familiei Garoafă a fost verificată şi ieri de criminaliştii IPJ Constanţa, în căutarea unor probe care să-i ajute să dezlege enigma care a şocat întreaga opinie publică.

Andra RAFTU, Răzvan MIHĂILESCU