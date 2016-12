Misterul dispariţiei avionului Malaysia Airlines

În ciclul “Întâmplări neelucidate” se înscrie şi dispariţia avionului Malaysia Airlines. Lipsa explicaţiilor, declaraţiilor şi informaţiilor lasă deschisă poarta către dimensiunea interpretărilor şi, după cum ştim, acestea sunt infinite. Inexplicabilul a suscitat întotdeauna interes, iar în această situaţie dată, cu atât mai mult. Nu se ştie aproape nimic concret despre dispariţia avionului Malaysia Airlines. Să vedem cum ar arăta câteva posibile scenarii, fără a lăsa la o parte dimensiunea paranormală a poveştilor dispariţiilor misterioase din diversele zone cu încărcături speciale ale lumii noastre. Ce ştim: un avion Boeing 777 al Malaysia Airlines, cu 239 de persoane la bord, a dispărut fără urmă, vineri noapte, în timpul unui zbor de la Kuala Lumpur spre Beijing, între Malaezia şi Vietnam.

EXPLOZIE LA BORD? Avionul Boeing 777, una dintre aeronavele cele mai sigure de pe planetă, zbura la altitudine de croazieră de 35.000 de picioare (11 km) deasupra mării când a dispărut fără a emite un semnal de alertă, ceea ce ar putea acredita ipoteza unui incident brusc şi catastrofal. Prezenţa la bord a doi pasageri care călătoreau cu paşapoarte furate a alimentat teama unui atac terorist, ipoteză luată în calcul şi de CIA. Avizul expertului: „Nu cred ca acest lucru să fie legat de funcţionarea sau concepţia avionului“, a apreciat Neil Hansford, director al Strategic Aviation Solutions. „Eu văd trei scenarii. A fost o bombă la bord (...), avionul a fost lovit de un aparat militar sau rachetă (...) sau comandantul a fost închis în afara cabinei şi (cineva) a prăbuşit avionul“.

DIFICULTĂŢI TEHNICE? Dispariţia brutală ar putea să sugereze o problemă tehnică ce a antrenat o coborâre rapidă. Autorităţile malaeziene au evocat o posibilă întoarcere din drum a avionului chiar înainte de pierderea contactului, ceea ce ar putea însemna că piloţii încercau să rezolve o problemă. Avizul expertului: virajul „sugerează că avionul s-a oprit brusc“, potrivit lui Mary Schiavo, fost inspector al Departamentului american al Transporturilor: „Aceasta nu înseamnă că îţi pierzi motoarele, ci că pierzi un flux de aer pe aripi şi o viteză suficientă pentru a păstra avionul în aer“. Într-un interviu acordat televiziunii australiene ABC, ea a comparat acest scenariu cu cel al zborului Air France AF447 care a dispărut deasupra Atlanticului în iunie 2009, după o problemă legată de o sondă de viteză.

DEZINTEGRARE STRUCTURALĂ? Absenţa unei epave sau a cutiilor negre i-a determinat pe unii să ia în calcul dezintegrarea în zbor.

DETURNARE? Absenţa unor fragmente de fuselaj în jurul traiectoriei prevăzute a avionului, posibilitatea ca acesta să se fi întors din drum şi informaţiile contradictorii dacă a fost sau nu detectat de armata malaeziană cu mult în afara traseului au alimentat ipoteza unei deturnări. Dar, în opinia lui Madavaram, unele elemente, între care absenţa revendicării, exclud această ipoteză. Malaysia Airlines a anunţat că zborul MH370 era echipat cu un sistem ACARS (mesaje în caz de anomalii, pene sau oprirea sistemului), dar compania nu a precizat dacă au fost recepţionate mesaje automate.

UN ALT AVION-FANTOMĂ? Oricât de ciudat ar suna, nu putem să nu ne aducem aminte de poveştile stranii asociate cu alte dispariţii de avioane. Unul dintre cele mai misterioase cazuri este cel al unui avion de pasageri care a dispărut fără urmă în anul 1946, pe traseul Rio - Havana, şi care a aterizat în decembrie 1993, pe aeroportul Bogota din Columbia. La bordul său se aflau 36 de schelete. Potrivit cotidianul.ro, specialiştii vorbesc despre cel mai mare mister din istoria zborului. Un mister care a devenit cu atât mai mare cu cât este vorba despre bătrânul avion Lockheed Constellation, care a decolat în 1946 şi la bordul căruia s-au găsit în 1993, la aterizare, ceşti de cafea caldă şi ţigări aprinse Old Gold, marcă demult dispărută. Pe locurile pasagerilor se aflau ziarele zilei, cu data de 21.09.1946, care nu erau îngălbenite de vreme şi miroseau încă a tipar. „Aş fi dorit să pot da o explicaţie, dar mă aflu în faţa unui mister“, spune expertul Herman Guevara, conducătorul unui grup foarte numeros de cercetători, căruia i s-a încredinţat misiunea de a ancheta misterioasa aterizare a avionului demult dispărut.

Singurul lucru pe care anchetatorii îl pot spune cu precizie este că avionul, împreună cu toţi pasagerii săi, a fost dat dispărut în 1946, în timpul unui zbor de la Rio de Janeiro spre Havana. Într-un mod inexplicabil, avionul a aterizat în 1993 şi arată de parcă ar fi decolat ieri. Cum poate ateriza un avion având doar schelete la bord numai Dumnezeu ştie!

Incredibila poveste a început atunci când un avion necunoscut, cu o inscripţie foarte veche, din Panair Do Brasil, a apărut deasupra aeroportului Bogota şi a început aterizarea. Personalul aeroportului a încercat în zadar să oprească aterizarea acestuia, deoarece, în acelaşi moment, o cursă britanică BOAC, venită dinspre Bruxelles, se pregătea, de asemenea, de aterizare. Mulţumită manevrelor abile ale căpitanului Anthony Bolard, în vârstă de 54 de ani, al companiei britanice, s-a putut evita în ultima clipă o ciocnire fatală. Când avionul-fantomă s-a oprit, personalul de pază a deschis uşile şi, cu groază, a descoperit în interiorul lui numai schelete, spune Guevara: „Unul dintre oamenii noştri de pază, un fost puşcaş marin, s-a speriat atât de tare încât şi-a pierdut echilibrul“. După o examinare amănunţită, resturile pasagerilor au fost transportate într-un spital militar, pentru a fi cercetate, iar avionul a fost parcat într-un hangar bine păzit, în care accesul era strict interzis. Cercetările s-au concentrat asupra întrebării: unde a fost avionul în toţi aceşti ani? Singurele lucruri certe sunt numărul de zbor al acestuia, 348, locul de decolare şi destinaţia.

Din grupul de experţi care anchetează acest caz face parte şi cercetătorul în domeniul parapsihologiei dr. Gloria Hamandez. Ea susţine că în acest caz poate fi vorba despre o deplasare în timp. De asemenea, a lansat şi ipoteza că moartea pasagerilor ar putea avea legătură cu un posibil contact cu fiinţe extraterestre. Dacă avionul ar fi zburat într-un gol din timp, oamenii ar fi rămas cu siguranţă în viaţă. Şi, în plus, ei nu ar fi fost nici măcar cu o zi mai în vârstă decât erau la decolarea din 1946, spun specialiştii. Însă, deoarece avionul era plin cu schelete şi centurile de siguranţă erau încă nedesfăcute, nu poate fi exclusă teoria că cineva din afară i-a omorât pe pasagerii aflaţi la bord şi apoi, dintr-un loc necunoscut, ar fi dirijat aparatul spre Pământ. Guevara afirmă că echipa de cercetători va face tot ce îi stă în putinţă pentru a elucida acest mister. “Eu mă rog să fim suficient de puternici pentru a putea accepta realitatea, oricare ar fi ea”, spune Guevara.

Nu se ştie ce s-a întâmplat la bord, iar experţii sunt uimiţi de dificultatea localizării aeronavei, în ciuda folosirii tehnologiei de ultimă oră.

PASAGERI ONLINE PE REŢELELE SOCIALE, TELEFOANE FUNCŢIONALE Cu atât mai ciudat este totul cu cât rudele celor dispăruţi spun că pot să sune în continuare pe telefoanele mobile ale acestora. În realitate, ele sună în gol şi, după un timp, intră căsuţa vocală. Aparatele nu pot fi însă folosite pentru localizare prin metoda triangulaţiei. De asemenea, unii pasageri apar ca fiind în continuare online pe unele reţele de socializare. Acest lucru poate însemna că ei au rămas conectaţi de pe un alt dispozitiv, de unde nu s-au delogat anterior. Dacă au fost conectaţi de pe telefonul mobil, după o anumită perioadă de inactivitate, vor fi delogaţi automat de reţeaua de socializare.

DE CE NU POATE FI LOCALIZAT AVIONUL? Un alt posibil scenariu este acela ca avionul să fi intrat într-o „gaură neagră aeronautică”, crede expertul Stewart John, de la Royal Academy of Engineering. Pe lângă această variantă, o altă ipoteză, destul de controversată, este cea a războiului electronic. La bord se aflau 20 de pasageri care lucrau la compania texană Freescale Semiconductor, fiind experţi în tehnologie în domeniul apărării. Ei ar fi putut folosi o tehnologie care să facă avionul invizibil cu ajutorul unor panouri care să „îndoaie” lumina în jurul aeronavei. Tot cu ajutorul tehnologiei, avionul ar fi putut să dispară de pe radar, iar semnalele de localizare să fie blocate. Această tehnologie există şi este folosită chiar de compania Freescale, deci avionul ar putea să nu fie prăbuşit, ci doar „mascat”, ascuns.

Căutările continuă, în acest efort fiind implicate nouă ţări, care au trimis în zonă 34 de avioane şi 40 de vapoare.

Căutările avionului dispărut au fost extinse în vestul Malaeziei şi reduse în est

Malaezia a extins ieri căutările în Marea Andaman, zonă aflată la o distanţă considerabilă de planul de zbor, fără să excludă ipoteza că avionul ar fi deviat de la traseul iniţial înainte de a dispărea, relatează AFP. Ipoteza unei schimbări bruşte a traseului, spre vest, al zborului MH370 şi confuzia privind locul în care s-ar afla avionul sau posibila dispariţie a aparatului au convins, de asemenea, Vietnamul să suspende căutările aeriene şi să-şi reducă operaţiunea navală în Marea Chinei de Sud. Întrebată în legătură cu informaţiile contradictorii referitoare la soarta avionului, aviaţia malaeziană a dat asigurări că "nu a exclus posibilitatea unei schimbări a traseului în zbor înainte ca avionul să dispară de pe aparatele radar". "Acest lucru explică extinderea operaţiunilor de căutare şi salvare" în zona coastelor din vestul peninsulei malaeziene, a explicat generalul Rodzali Daud, într-un comunicat. Autorităţile malaeziene susţin că turnul de control a pierdut contactul cu avionul Boeing în largul coastelor de est ale peninsulei malaeziene sâmbătă dimineaţă, la aproximativ o oră după decolarea de la Kuala Lumpur. Aviaţa malaeziană a evocat, de asemenea, posibilitatea ca avionul să fi făcut o schimbare a traseului, citând analizele datelor înregistrate pe radar, dar fără să prezinte public aceste analize. "Când am pierdut contactul cu avionul, am informat Malaezia că am observat că aparatul s-a îndreptat spre vest", a declarat viceministrul Transporturilor, Pham Quy Tieu. "Malaezia nu a răspuns. Le-am cerut în două rânduri autorităţilor malaeziene un răspuns, dar acesta nu a fost încă trimis", a asigurat oficialul.

ULTIMUL MESAJ Ultimul mesaj transmis de avionul Boeing 777, dispărut de sâmbătă, turnului de control a fost "Ei bine, noapte bună", a anunţat, ieri, ambasadorul malaezian la Beijing, în cadrul unei întâlniri cu rudele pasagerilor chinezi, relatează AFP.

Aceste cuvinte au fost rostite de unul dintre piloţi în momentul în care avionul părăsea spaţiul aerian malaezian pentru a intra în spaţiul aerian vietnamez, potrivit declaraţiilor ambasadorului Iskandar Sarudin, relatate de cotidianul „Straits Times“ din Singapore.

Presat de familii să răspundă numeroaselor întrebări ridicate de misterioasa dispariţie a avionului şi de faptul că cele cinci zile de căutări nu s-au soldat cu niciun rezultat, ambasadorul a apreciat că "nu a venit momentul" pentru dezvăluirea informaţiilor transmise de militari autorităţilor civile.

CINE ERAU PILOŢII? Copilotul Fariq el Hamid (27 de ani) este din 2007 prim-ofiţer la compania aeriană Malaysia Airlines şi are la activ aproape 2.800 de ore de zbor. Căpitanul Zaharie Ahmad Shah (53 de ani) este angajatul companiei încă din 1981, având peste 18.000 de ore de zbor.