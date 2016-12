Misterul ultimelor clipe de viață

10:22:46 / 10 Aprilie 2015

Toti fac studii

Studii idioate avand la baza sofisme. In momentul in care asfixiezi un soarec este normal ca al sau creier sa trimita o furtuna se stimuli inimii sa bata mai tare, sa compenseze lipsa oxigenului sau chiar sa o opreasca in ultimile clipe. Cum le-a venit lor ideea ca ar avea vre-o valuare un studiu de acest fel? Da... sa justifice o gramada de bani dati aiurea.