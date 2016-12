Mistreţi striviţi sub roţile utilajelor

O formă de braconaj nemaiîntâlnită până în prezent a fost descoperită, ieri, în apropiere de localitatea constănţeană Faclia. Şase porci mistreţi au fost descoperiţi morţi, ieri dimineaţă, într-o groapă tehnologică din vecinătatea tronsonului Cernavodă - Medgidia al Autostrăzii Soarelui. Potrivit anchetatorilor, mistreţii par a fi striviţi de utilajele cu care se lucrează la porţiunea de autostradă. Descoperirea mistreţilor omorâţi a fost făcută de un pădurar din zonă. În scurt timp, poliţiştii din cadrul Serviciului de Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase (AESP) din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, dar şi lucrători ai Poliţiei Rurale Medgidia au ajuns la locul masacrului şi au început cercetările. „Azi dimineaţă (n.r. luni) am fost anunţat de unul dintre pădurarii Fondului de vânătoare, că undeva, într-o groapă tehnologică de lângă Autostrada Soarelui, s-ar afla şase porci mistreţi omorâţi. Am trimis paznicul de vânătoare şi un vânător în zona respectivă şi aceştia au găsit şase godaci (pui de mistreţ – n.r.). Cu siguranţă au fost mai mulţi pentru că se văd dâre de sânge spre pădure. Cred că totul s-a petrecut noaptea. Probabil au fost alergaţi pe câmp, au căzut în acea groapă şi acolo i-au călcat cu utilajele pe care le-au avut, tractor, autograder, nu ştiu exact. Se văd urmele, cum au fost striviţi. Unul dintre ei a fost cel mai probabil sfâşiat de şacali până dimineaţă”, a declarat Mircea Smaranda, preşedintele Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AGVPS) Egreta Bucureşti. Acesta a adăugat că, după oasele găsite în apropierea mistreţilor ucişi, braconierii au trecut de mai multe ori peste trupurile animalelor încolţite. Oamenii legii au ridicat mai multe probe, pentru a stabili ce s-a întâmplat exact în cursul nopţii de duminică spre luni. “S-au ridicat probe de la faţa locului, probe biologice, probe ale urmelor de roţi, ale vehiculelor care s-au plimbat în zonă. S-au ridicat şi cele şase cadavre de mistreţi pentru a se efectua necropsia de către medicul veterinar. Am demarat o anchetă şi urmează a se stabili împrejurările în care a avut loc evenimentul şi cine se face vinovat de cele întâmplate”, a declarat cms. şef Nicolae Barbu, adjunctul şefului Serviciului AESP.

CAZ SIMILAR Autorii acestei cruzimi fără margini sunt bănuiţi a fi angajaţii care lucrează în prezent pe şantierul de pe Autostrada Soarelui. Suspiciunile ar fi întemeiate pentru că, în urmă cu două săptămâni, pe timp de noapte, doi muncitori au fost prinşi în timp ce încercau să braconeze mistreţi, în zona bălţilor din Faclia. „Am fost anunţaţi în urmă cu două săptămâni, în jurul orei 23.00, cu privire la o tentativă de braconaj. Eu mă aflam în Constanţa la data aceea şi am fost în zona respectivă, unde am prins doi angajaţi de la autostradă în timp ce stârneau vânătoarea. Cei doi acţionau în felul următor: unul era cu un tractor care are montate în partea din faţă nişte ţepuşe şi mergea pe digul bazinelor piscicole, iar celălalt, cu autograderul, mergea printr-un bazin piscicol secat şi stârnea vânatul. În momentul în care animalul trecea prin faţa tractorului, cel aflat la volan accelera şi omora mistreţul prin înjunghiere cu ţepuşele”, a adăugat preşedintele AGVPS Egreta Bucureşti. Mircea Smaranda mai spune că asupra celor doi nu a fost găsit niciun animal braconat, însă cei doi au fost reclamaţi şefilor lor, ulterior fiind daţi afară de la Autostradă.

BRACONAJ Potrivit preşedintelui Smaranda, în zona Cernavodă-Medgidia se pot organiza vânători legale, pe bază de autorizaţie, de la începutul lunii august până la sfârşitul lunii ianuarie, porcii mistreţi făcând parte din categoria animalelor protejate. „Braconajul nu trebuie să se facă cu arma neapărat, se face cu orice mijloc care nu este legal. Cazul acesta este unul clar de braconaj”, a adăugat Mircea Smaranda. În cazul în care vor fi găsiţi, potrivit Legii 407/2006, privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, vinovaţii riscă închisoare de la trei la şapte ani sau amendă de la 5.000 la 25.000 de lei.