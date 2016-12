Mistreţii, în pericol!

Expertiza medicilor veterinari a stabilit că cei şase porci mistreţi descoperiţi morţi într-o groapă tehnologică din vecinătatea tronsonului Cernavodă - Medgidia al Autostrăzii Soarelui nu au trichineloză. În acest mod, proprietarii fondului de vânătoare au primit undă verde pentru a scoate la vânzare carnea mistreţilor. „Dacă angajaţii autostrăzii vor continua să omoare animale protejate, pot spune că am muncit 11 ani degeaba (repopulat, hrană, îngrijire). Noi am reuşit să descoperim doar două cazuri de braconaj barbar, dar cine poate şti cu certitudine câte au fost. Momentan, cei şase porci sunt în camera frigorifică. Vom încerca să îi comercializăm, dar şansele sunt mici pentru că au carnea zdrobită, ca să nu mai spunem că au fost şi autopsiaţi. În mod normal, un porc mistreţ curat, împuşcat, se vinde cu trei euro kilogramul. În cazul nostru preţul va fi mult mai mic având în vedere modul în care au fost ucişi şi leziunile pe care le-au suferit“, a declarat Mircea Smaranda, preşedintele Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AGVPS) „Egreta” Bucureşti. Carnagiul a fost descoperit, luni dimineaţă, de un pădurar din zonă. „Azi dimineaţă (n.r. - luni) am fost anunţat de unul dintre pădurarii Fondului de vânătoare, că undeva, într-o groapă tehnologică de lângă Autostrada Soarelui, s-ar afla şase porci mistreţi omorâţi. Am trimis paznicul de vânătoare şi un vânător în zona respectivă şi aceştia au găsit şase mistreţi. Se văd urmele cum au fost striviţi. Unul dintre ei a fost cel mai probabil sfâşiat de şacali până dimineaţă“, declara Mircea Smaranda la acea dată.