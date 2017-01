Trupa "Bere Gratis" este una dintre cele mai iubite formaţii din România, făcînd show-uri extraordinare la fiecare recital susţinut în orice colţ al ţării. Mereu debortînd de energie, artiştii reuşesc de fiecare dată să se facă plăcuţi de public. Despre succesul "Bere Gratis", dar şi despre secretul reuşitelor, Miţă, liderul trupei, a vorbit, în excusivitate pentru cotidianul "Telegraf".

Ce planuri are trupa “Bere Gratis”?

Vrem sã filmãm un clip la piesa “Ce n-a vãzut Parisul”, dar şi sã lansãm un nou album, în aceastã iarnã. Aceastã melodie este pe calapodul “Bere Gratis”, în stilul nostru, cu care am obişnuit, deja, publicul.

Dacã îl lansaţi la iarnã, va cuprinde şi colinde noul material discografic?

Nu... Colindele nu se încadreazã în stilul “Bere Gratis”. Poate vom face o asemenea piesã, de iarnã, pe o compilaţie de colide, dar în nici un caz nu vom scoate un disc de colinde.

Vã schimbaţi stilul?

Nu îl vom schimba, cred cã abia l-am gãsit! Nu schimbãm absolut nimic, cred cã noi, întotdeauna, am fost aceiaşi, doar am umblat uşor la sonoritãţi. În rest, nu am avut schimbãri majore.

Vestimentaţia scenicã este diferitã?

Nu ştiu dacã este schimbatã foarte mult, noi am fost nişte oameni simpli şi ne-a plãcut mereu sã ne îmbrãcãm simplu, nu am avut niciodatã paiete în cap. Cred cã asta îi reprezintã şi pe oamenii cãrora le cîntãm muzica.

Care este piesa dvs. preferatã din repertoriul “Bere Gratis”?

Piesa mea preferatã... nu ştiu... Poate “La tine aş vrea sã vin”, “Cîmpuri de luptã”, chiar şi “Ce n-a vãzut Parisul”, piesa nouã. Sînt prea multe, aşa cã îmi este greu sã apreciez.

Cum vi se pare publicul constãnţean?

La Constanţa, am fost bine primiţi, de fiecare datã. Este minunat.

Aveţi un playlist diferit pentru fiecare oraş în care concertaţi?

De obicei, cîntãm un playlist pe care nu îl schimbãm de la oraş la oraş. Este acelaşi playlist cu care mergem în toatã ţara.

Dacã ar fi sã colaboraţi cu un artist din strãinãtate, care ar fi alesul?

Cu Brian May. În schimb, din România, sînt prea mulţi artişti cu care mi-aş dori sã colaborez. Nu pot sã dau un singur nume, poate cu cineva din muzica clasicã.

Cum reuşiţi sã cîntaţi live un timp îndelungat?

Nu sîntem singura formaţie din România care cîntã live. Este un atu în plus dacã, atunci cînd eşti pe scenã, cînţi cu adevãrat. Poţi sã faci absolut orice, poţi dialoga în orice mod, oamenii sînt deschişi la energie. Energia este transmisã prin ideea de live, oamenii vin la concert sã asculte ceea ce ai tu sã le transmiţi în momentul respectiv, starea respectivã.

Cum reuşiţi sã fiţi atît de bine primiţi de public?

Acest lucru nu poate decît sã ne bucure, în orice colţ din România, nu am avut niciodatã probleme. Lumea ne-a întîmpinat foarte bine. Mesajele pe care noi le transmitem sînt cele în care şi publicul se regãseşte, în atmosfera, energia şi bucuria noastrã, atunci existã acea comunicare care face şi publicul sã vibreze.