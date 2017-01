Mit demontat după 40 de ani. Hello Kitty nu este pisică

Japonezii aruncă bomba: una dintre cele mai iubite mascote din lume, Hello Kitty, nu este pisică, ci... fetiţă. Anunţul vine în anul în care logoul liniei de modă pentru copii împlineşte 40 de ani de la apariţia pe piaţă. În tot acest timp, celebra mascotă a devenit personaj de desene animate, a ajuns în spaţiu, iar o companie aeriană din Asia i-a dedicat un întreg avion. "Hello Kitty nu este o pisică. Ea este un personaj animat. Hello Kitty este o fetiță, este o prietenă. Dar ea nu este o pisicuță. Ea nu a mers niciodată în patru labe, ci merge și stă ca o creatură cu două picioare", a spus antropologul Christine R. Yano. Dezvăluirile au provocat un val de dezbateri în mediul virtual, unde, prin analogie, au început speculaţiile şi asupra altor persoanje. „Aceeaşi logică ne spune că Mickey nu este un şoarece, Bugs nu este un iepure, Gossimer nu este un ... de fapt ce este Gossimer? Dacă Hello Kitty nu este o pisică, atunci ce este?”, a spus Christian Nillson, jurnalist la Huffington Post. Tot Sanrio a venit cu lămuriri. Astfel, numele complet al personajului ar fi Kitty White. Ea locuieşte la Londra, este născută pe 1 noiembrie, are o soră geamănă, pe nume Mimmy, o pisicuţă - Charmmy, şi un hamster care se numeşte Sugar. Argumentul suprem: culoarea ei favorită este roşu. Faptul că Hello Kitty nu este pisică, ci o fetiţă i-a consternat pe fani, care indiferent de vârstă nu pot accepta noua identitate a personajului. Simpaticul personaj a fost creat în 1974 de compania japoneză Sanrio care l-a imprimat prima dată pe o poşetă pentru fetiţe.