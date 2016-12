Mită cu repetiţie la Bac-ul de toamnă!

Incredibil, dar adevărat: se repetă scandalul de la Bac-ul din vară! Acuzaţii de mită în mijlocul derulării celei de-a doua sesiuni de Bac! Pentru că, în prima sesiune, Constanţa a câştigat locul I la fraudă, cel mai probabil, elevii, dar şi profesorii din cea de-a doua sesiune doresc să menţină standardele ridicate. În urmă cu o lună, zeci de persoane, elevi, supraveghetori, preşedinţi de comisii, dar şi părinţi au dat cu subsemnatul la procurori, după ce au ieşit la iveală şpăgile date-n stânga şi-n dreapta pentru promovarea Bac-ului. Acest lucru nu i-a speriat nici pe elevi, dar nici pe profesori. În ciuda nenumăratelor avertismente ale oficialilor, şi în a doua sesiune de Bac au apărut situaţii de dare de mită. Prima probă scrisă, cea la limba şi literatura română, derulată luni, a fost prilej pentru o elevă, care susţinea examenul la Grup Şcolar Tehnologic (GST) „D. Leonida“ din Constanţa, să aibă pregătită şpaga şi, potrivit inspectorilor şcolari, să o şi folosească! Ea dorea să fie sigură că va promova testul maturităţii. Situaţia a ieşit la iveală după ce eleva a fost surprinsă de un inspector şcolar în timp ce copia de pe o fiţuică. Inspectorul general şcolar din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Răducu Popescu, a declarat că adolescenta se afla în banca întâi şi avea asupra ei materiale informative. „Candidata a fost invitată să părăsească sala. I s-a prezentat procedura. Eleva a recunoscut în scris că avea asupra ei o fiţuică, iar în continuarea declaraţiei a spus că elevii au strâns bani pentru asistenţii din sala respectivă”, a declarat prof. Popescu. Conducerea ISJ a considerat că situaţia depăşeşte competenţa comisiei de Bac şi a cerut intervenţia autorităţilor. „Am fost personal la GST „D. Leonida“ şi am discutat cu Poliţia. În momentul în care am ajuns, eleva redacta declaraţia. La următoarele probe, cei doi asistenţi nu vor mai face parte din comisia examenului de Bac”, a adăugat inspectorul general. Din spusele conducerii ISJ, cei doi profesori au sperat că nu vor fi descoperiţi pe imaginile camerelor instalate în săli şi ar fi construit şi un scenariu în care unul dintre dascăli stătea în faţa camerei, în timp ce colegul lui lua banii lăsaţi pe catedră.

FORFOTĂ LA DGA Ieri, şase elevi de la GST „D. Leonida“ au fost chemaţi la audieri la Direcţia Generală Anticorupţie (DGA). Unii dintre ei au ieşit din biroul anchetatorilor plângând, alţii, tensionaţi până peste cap, dar aparent relaxaţi în faţa camerelor şi a aparatelor de fotografiat, au încercat să îi inducă în eroare pe jurnalişti. „Nu am dat şpagă la Bac. Eu nici nu am susţinut examenul. Am venit acum la audieri, dar pentru o problemă personală”, a declarat unul dintre elevii audiaţi de procurori. Potrivit unor surse neoficiale, elevii ar fi dat câte 50 de lei, iar profesorii ar mai fi cerut câte 30 de lei, însă candidaţii ar fi refuzat. În zilele următoare, alţi elevi, dar şi profesori supraveghetori de la acelaşi liceu vor ajunge în faţa ofiţerilor DGA pentru a da declaraţii. Anchetatorii au intrat şi în posesia imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din incinta unităţii de învăţământ. Cazul este asemănător celui din Mangalia, unde o comisie întreagă, elevi, dar şi părinţi au fost trimişi în judecată şi vor da declaraţii în faţa judecătorilor la începutul lunii octombrie, pentru faptele de corupţie comise. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au stabilit că elevii au dat peste 24.000 de lei pentru a promova fraudulos examenul maturităţii, iar profesorii au aruncat pe apa sâmbetei zeci de ani de muncă şi şi-au pătat imaginea pentru aceşti bani. Un alt exemplu răsunător este cel de la Liceul „Lazăr Edeleanu” din Năvodari, unde o elevă a susţinut că a fost dată afară din examen pentru că nu a avut bani să le dea profesorilor. Cei de la ISJ spun că nu ştiu în ce stadiu se află ancheta.

Un deţinut, printre candidaţii la Bac

Printre candidaţii examenului de Bac se numără şi un deţinut de la Penitenciarul Poarta Albă. Potrivit declaraţiilor purtătorului de cuvânt din cadrul Penitenciarului, subcomisar Gabi Botezan, deţinutul - Florin Ivan - a susţinut deja, în incinta unităţii, examenul la limba şi literatura română şi urmează să participe astăzi la proba de matematică şi, vineri, la biologie. Deţinutul a fost adus în august în penitenciar, după ce iniţial a fost ţinut în arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. El a fost închis pentru tâlhărie, dar încă nu are o condamnare definitivă. Examenele se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca în orice şcoală: se formează o comisie de Bac, durata examenului este de trei ore şi totul se desfăşoară sub supraveghere video. La rândul său, directorul Penitenciarului, comisar-şef Gelu Dincă, a declarat că participarea deţinutului la Bac este motiv de mândrie, în contextul în care, „în zilele de astăzi, lumea fuge de muncă şi de şcoală”. Florin Ivan nu este singurul deţinut care a participat la Bac. Şi în sesiunea din vară a examenului naţional a mai participat un deţinut, care a şi promovat testul maturităţii cu media 6,1.