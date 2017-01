Mită electorală PDL cu complicitatea instituţiilor statului

Portocaliii nu se dezic de practicile de mită electorală, instituţionalizate de ei, iar dacă cineva îndrăzneşte să se opună sunt capabili să sară la bătaie, să ameninţe, ba chiar să comande unor instituţii care ar trebui să vegheze la respectarea legii să calce strâmb. Ultimele exemple au apărut în comuna Bărăganu, unde, pe 1 mai, se vor desfăşura alegeri pentru funcţia de primar. Sâmbătă, în prima zi de campanie electorală, într-o acţiune coordonată de PDL, a fost îndreptat către Bărăganu un convoi de 30 de camioane pline cu piatră destinată modernizării drumurilor din satele unităţii administrativ-teritoriale. Totul s-a făcut fără acte, fără avize de însoţire a mărfii, fără contracte de transport şi fără ca în Bărăganu să existe autorizaţie de construcţie pentru drumurile ce urmau a fi „amenajate”, după cum au dovedit controalele autorităţilor judeţene. Inspectorii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) au încercat să verifice documentele transportatorilor, însă nu şi-au putut duce munca la bun sfârşit. Poliţiştii de la Rutieră, fără de care RAJDP nu poate verifica transportatorii, s-au fofilat în mijlocul acţiunii, motiv pentru care şoferii au refuzat să se mai supună controlului. Chiar dacă nu au plecat de la locul filtrului RAJDP, camionagiii au refuzat să suie maşinile pe cântar sau să prezinte documentele de provenienţă a mărfii. Nu că le-ar fi avut!

AMENINŢĂRI, INJURII ŞI INFRACŢIUNI. Totul s-a petrecut la indicaţiile precise ale prefectului „apolitic”, spune preşedintele CJC: „Există martori care au spus că prefectul stătea la aprox. 2,5 km de punctul de control, urmărind totul cu un binoclu şi dând indicaţii prin telefon“. Camioanele erau însoţite de membri PDL: prim-vicepreşedintele PDL Constanţa, Nicolae Anghel, totodată primar la Castelu, directorul Registrului Auto Român (RAR), Tudorel Calapod, consilierul judeţean Adrian Gheorghiţă, alţi primari PDL din câteva localităţi, deputatul PDL Constantin Chirilă şi candidatul PDL la Primăria Bărăganu, Luminiţa Nicuţ. Primul care a împiedicat autorităţile judeţene să exercite controlul a fost Anghel. Primarul de la Castelu a susţinut pe un ton războinic că transportul de piatră este al lui. Anghel i-a îmbrâncit şi i-a înjurat pe angajaţii RAJDP, funcţionari publici aflaţi în exerciţiul funcţiunii, care se aşezaseră în calea camioanelor pentru a nu le lăsa să plece. „Noi răspundem de drumurile judeţene şi le amenajăm pe banii contribuabililor. Transportatorii trebuie să respecte interdicţiile privind viteza şi limita de greutate dacă vrem să avem drumuri“, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie. După ce scandalul a luat proporţii, pedeliştii fiind adevărate vulcane de ameninţări şi injurii, la filtrul RAJDP a apărut un poliţist, care însă nu a coborât din maşină decât atunci când au sosit comandantul Serviciului de Poliţie Rutieră, comisarul şef Constantin Dancu şi şeful IJP, Dumitru Catană. Dancu a încercat să „lichideze” filtrul RAJDP, susţinând că nu se pot cântări toate camioanele. El susţinea că drumul s-a blocat din cauza controlului coordonat de RAJDP şi că un astfel de control se face selectiv. „Nu existau suspiciuni că ar exista infractori ca să oprim toate maşinile care circulau pe drumurile publice din această zonă“, a declarat Dancu. Cu toate astea, reprezentanţii RAJDP susţineau că se vedea cu ochiul liber faptul că autovehiculele erau încărcate peste limita admisă. Preşedintele CJC a criticat atitudinea poliţiştilor: „Poliţia, în loc să acţioneze în sensul de a nu permite acelor transportatori să se deplaseze şi de a lua măsurile indicate de lege de confiscare a mărfii ilegale, a îndepărtat prin forţă, la ordinele prefectului, funcţionarii publici care îşi făceau datoria de administrator al drumurilor publice“.

Verificările, conforme cu Regulamentul de Transport

Acordul încheiat între Consiliul Judeţean Constanţa şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa pentru îndeplinirea activităţilor de control pe drumurile judeţene prevede, la art. 3, „verificarea cu prilejul controalelor în trafic a autovehiculelor pentru transport marfă şi transport persoane, sub aspectul achitării taxei de utilizare a drumurilor judeţene, a achitării Autorizaţiei speciale de transport, precum şi a respectării masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise pe drumurile publice”. În acest sens, Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa şi Serviciul de Ordine Publică Constanţa se obligă să asigure zilnic cinci echipaje de poliţie (trei de la Rutieră şi două de la Ordine Publică, conform unui grafic prevăzut într-o anexa a Acordului. Acordul a fost semnat de şeful IPJ, cms şef Dumitru Catană, şi preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

TRANSPORTATORI ŞANTAJAŢI. Preşedintele CJC susţine că toate ilegalităţile au fost săvârşite cu sprijinul RAR, condus de Calapod, prin şantajarea şi ameninţarea transportatorilor judeţeni. „M-au sunat câteva persoane de la Autoritatea Rutieră Română şi de la RAR. Nu m-au obligat să transport piatra, dar m-au lăsat să înţeleg că trebuie să fac asta. Ne întâlnim pe stradă cu ei şi suntem la mâna lor. Nu am ştiut că este campanie electorală acolo. Cine se gândea că pe 16 aprilie suntem în campanie? Am crezut că vreunul dintre şefi are nevoie de piatră şi am considerat că e mai bine să-i ajut, ca să nu apară probleme. Mi-au dat şi bonuri de motorină pentru a face transporturile“, a declarat patronul uneia dintre firmele transportatoare. „Aceste lucruri sunt de o gravitate extraordinară şi ne confirmă că PDL face orice abuz în scopul de a câştiga alegerile. Voi sesiza organele de urmărire penală şi organele administraţiei publice centrale pentru a se lua măsurile ce se impun conform legii, inclusiv demiterea şefului Poliţiei Rutiere, comisar şef Constantin Dancu, şi a prefectului “apolitic”, reprezentant al Guvernului în teritoriu, care ar fi trebuit să fie responsabil cu aplicarea şi respectarea Constituţiei şi a ordinii publice, nu cu supravegherea şi supervizarea comiterii de infracţiuni”, a afirmat Constantinescu.

INFRACŢIUNI DOVEDITE. Într-un final, camioanele încărcate cu piatră au trecut de punctul de control, cu sprijinul poliţiei, la control fiind oprit un singur camion. În urma controlului s-a dovedit că maşina avea cu o tonă mai mult decât se putea transporta pe acel tronson de drum şi evident că nu deţinea documentele de însoţire a mărfii. „Cel mai probabil, după scandal fabrică documente“, a punctat Constantinescu. Piatra nici măcar nu e bună pentru amenajarea de drumuri, potrivit specialiştilor. „Este piatră de cea mai proastă calitate. Nu prezintă nicio garanţie şi nu se încadrează în standardele tehnice prevăzute de lege pentru a fi utilizată la lucrări de infrastructură. Mai mult de 50% este humă. Orice drum amenajat cu astfel de piatră nu rezistă nici măcar la o greutate de 1,5 tone. Se fărâmă la prima ploaie“, a declarat directorul adjunct al RAJDP, Gheorghe Niculae.

MIELUL - MITĂ ELECTORALĂ. Pentru locuitorii din Bărăganu, „bucuriile” au continuat. Sâmbătă seară, în curtea surorii candidatei PDL, s-au strâns mai multe persoane, dar nu pentru a pune la cale strategia electorală a celei care va candida la funcţia de primar, ci pentru a sacrifica aprox. 100 de miei şi pentru a pregăti pachete cu carne-mită pentru locuitori. Deranjaţi din îndeletnicirile... electorale, candidata şi susţinătorii ei au început să arunce cu pietre în jurnalişti. Coincidenţă sau nu, duminică, o maşină în care se aflau miei sacrificaţi se îndrepta spre localitatea Lanurile. Opriţi de echipaje ale RAJDP şi ale Poliţiei, transportatorii au bâiguit câte ceva, fără a infirma sau confirma că destinaţia era comuna Bărăganu.