„Mită pentru permise“: 8 polițiști și 19 instructori auto, trimiși în judecată

16:44:23 / 17 Iulie 2016

Verificari, verificari si in Constanta

Pai daca in Bucuresti e asa, va dati seama ce e in Constanta sau in alte orasele? Se vede pe sosele coruptia: vi se pare ca multi soferi respecta legislatia si ce trebuiau sa invete cu instructorul? Nu respecta pt ca nu au invatat , ca poate au trecut dand bani doar. Vi se pare ca un sofer care face dreapta si nu semnalizeaza e smeker (asa crede el) sau a trecut examenul pe bani (asa credem noi)?