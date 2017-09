Mită sau neînţelegere? Român reținut în Bulgaria pentru zece dolari

Deşi sunt multe poveşti despre şpăgile date poliţiştilor bulgari, iată că un bărbat din Ploiești a fost reținut pentru asta. S-a întâmplat în localitatea Elhovo din Bulgaria, în apropiere de vama cu Turcia, Hamzabeyli. Potrivit ziarulincomod.ro, românul va fi prezentat unei instanțe de judecată marți, unde poate primi mandat de arestare preventivă. Acesta a fost oprit de o patrulă a Poliției din Bulgaria pentru că nu îi funcționa un far al mașinii. Potrivit spuselor martorilor, amenda era de zece euro, iar ploieșteanul a scos din portofel o bancnotă de zece dolari pe care i-a înmânat-o polițistului bulgar. ”El s-a dus la mașina polițiștilor și a întins banii. Polițistul a întins mâna să ia banii, dar s-a ferit ulterior, eu așa am văzut, și banii au căzut pe jos. În câteva secunde, pe prietenul meu au tăbărât polițiștii, l-au pus la pământ și l-au încătușat. A stat așa două ore și jumătate până au venit alți polițiști, ceva gen criminaliști, care fotografiau bancnota. Credeți-mă, am avut impresia că suntem la camera ascunsă, am crezut că e o glumă. Am stat de vorbă cu unul dintre polițiști și i-am explicat că e imposibil să se ofere o mită care e aproape cât amenda. Râdea și a spus că acum sunt alte vremuri și ceva de genul că se încearcă stoparea corupției în Bulgaria. Apoi prietenul meu a fost dus la arestul Poliției. Acolo am stat de vorbă cu o femeie, părea că ea conduce ancheta. I-am explicat și ei că noi vrem să plătim amenda, nu să dăm mită zece dolari la o amendă de zece euro, dar degeaba. Mi-a spus seara că procurorul de caz, care nici măcar nu a venit la Poliție, a dat telefon și le-a spus polițiștilor să îl rețină pe prietenul meu pentru 72 de ore”, a povestit reporterilor Incomod unul dintre prietenii ploieșteanului aflat după gratii în Bulgaria.