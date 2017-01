Miting electoral PSD la Adamclisi

Prim-vicepreşedintele PSD Constanţa Nicuşor Constantinescu, deputaţii PSD de Constanţa Alexandru Mazăre şi Eduard Martin, primari PSD din tot judeţul au fost prezenţi ieri, în localitatea Adamclisi, la lansarea celui mai tînăr candidat pentru alegerile europarlamentare din 25 noiembrie, Cristina Dumitrache. Constantinescu a subliniat în cadrul întîlnirii cu locuitorii din Adamclisi că judeţul Constanţa are foarte mare nevoie de fonduri pentru drumuri, reabilitarea şi construirea de şcoli şi grădiniţe, dezvoltarea infrastructurii, a turismului, acesta fiind cel mai bun motiv pentru care ar trebui reprezentat în Parlamentul European de oameni pregătiţi. “România este capitala cea mai de est a UE, dar şi o poartă de intrare în Uniune. Avem nevoie de locuri de muncă mai bune, avem nevoie de lucruri pe care orice stat din UE le are deja“, a spus Constantinescu. La rîndul său, Alexandru Mazăre a declarat că membrii partidului din care face parte au pregătit un set de măsuri pentru care se vor lupta astfel încît toate să devină realitate. Printre iniţiativele PSD se numără majorarea pensiilor, dublarea alocaţiilor, reducerea TVA pentru produsele de bază - lapte, brînză, pîine, ouă - sau compensarea 100% pentru medicamente pentru persoanele cu venituri reduse. “Avem proiecte de lege care presupun subvenţionarea costului la gaze şi dublarea pensiilor lucrătorilor la CAP. Le vom obţine aşa cum am obţinut şi majorarea pensiilor, în ciuda împotrivirii portocaliilor“, a declarat Alexandru Mazăre. Cristina Dumitrache, candidatul PSD Constanţa la euroalegeri, le-a vorbit locuitorilor din Adamclisi despre importanţa prezenţei românilor în Parlamentul European, dar mai ales, despre prezenţa unor oameni pregătiţi, care să promoveze interesele românilor. “Pe 25 noiembrie sîntem chemaţi să ne desemnăm reprezentanţii la Bruxelles. Trebuie să ne asigurăm că fondurile care sînt distribuite de PE vor ajunge şi la noi, la agricultorii noştri. În Parlamentul Europei se distribuie fonduri pentru fiecare ţară, pentru fiecare judeţ şi pentru fiecare sector de activitate. Aceasta înseamnă, mai ales pentru zona Adamclisi, fonduri pentru dezvoltarea turismului. Toţi banii pe care îi vom primi de la UE îi vom distribui în funcţie de proiecte“, a spus Cristina Dumitrache.