Miting împotriva depozitării de deşeuri la Saligny

Preşedinte executiv Partidului Ecologist Român (PER), Răzvan Păunescu, a declarat, în legătură cu intenţia de construcţie a depozitului de deşeuri slab şi mediu radioactive în comuna Saligny, că formaţiunea sa ia poziţie faţă de acest proiect şi are în vedere organizarea unui miting de protest. De asemenea, PER face apel la ONG-uri şi la societatea civilă pentru stoparea înrăutăţirii stării de sănătate a populaţiei, scăderea gradului de îmbolnăvire de cancer şi a mortalităţii. Deşeurile slab şi mediu radioactive care urmează să fie deopozitate la Saligny, cu timp de viaţă scurt, provin din operarea şi dezafectarea celor două Unităţi CANDU ale Centralei de la Cernavodă.