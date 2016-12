Miting la Oil Terminal

Începutul primăverii se anunţă a fi unul agitat din punct de vedere al manifestaţiilor de stradă, sindicatele profitând de venirea vremii frumoase pentru a-şi face cunoscute nemulţumirile pe care le au vizavi de conducerile societăţilor în care activează. Aproape două sute de angajaţi ai societăţii constănţene Oil Terminal au protestat, ieri, nemulţumiţi de faptul că nu le-au fost aprobate creşterile salariale solicitate. „Ca urmare a eşuării negocierilor privind încheierea contractului colectiv de muncă pe 2012, am decis declanşarea conflictului de muncă. Acţiunile de protest au debutat astăzi (ieri - n.r.) cu o grevă de avertisment de două ore, şi cu un miting în faţa sediului Oil Terminal, la care au participat numai angajaţii care erau liberi în intervalul orar 10.00 - 12.00”, a declarat preşedintele Sindicatului Oil Terminal, Aurel Gheorghe. Principala nemulţumire a salariaţilor este legată de refuzul conducerii de a majora salariile, în 2012, cu 3,4%. „Din cauza pierderilor înregistrate în primele luni ale anului, am înţeles că societatea este într-o situaţie economică dificilă, motiv pentru care am propus ca majorarea să fie acordată după primul trimestru al 2012. Conducerea a refuzat, însă, propunerea”, a mai spus Aurel Gheorghe. O altă nemulţumire a salariaţilor este legată de reducerea săptămânii de lucru, de la cinci la patru zile, ceea ce duce şi la reducerea salariului. „Aşteptăm să discutăm, luni, cu conducerea societăţii. Dacă în urma acestei întâlniri nu vom ajunge la o soluţie, suntem pregătiţi să declanşăm greva generală”, a spus, la rândul său, vicepreşedintele Sindicatului Oil Terminal, Neculai Finiche.

SALARIU MINIM DE 1.200 DE LEI Potrivit conducerii societăţii constănţene, situaţia economică actuală a Oil Terminal nu permite aprobarea revendicărilor sindicaliştilor. „Reducerea săptămânii de lucru este o măsură pe care am fost forţaţi să o aplicăm, ca urmare a pierderilor înregistrate în decembrie 2011 (aproape 1.800.000 lei) şi în primele două luni ale anului în curs (aproape trei milioane de lei). În aceste situaţii, de pierderi masive, legea mă obligă să iau măsuri pentru reechilibrarea balanţei societăţii, ceea ce presupune micşorarea cheltuielilor”, a declarat directorul general al societăţii, Silviu Wagner. Referitor la majorarea salarială cerută de sindicalişti, managerul societăţii a spus că le-a transmis angajaţilor încă din noiembrie 2011 că, în acest an, nu se poate vorbi de creşterea salariilor, ci numai de garantarea locurilor de muncă. „Le-am spus clar că nu putem majora salariile. După primul semestru vom reanaliza situaţia şi, dacă ne vom permite, vom acorda o mărire de salariu”, a mai spus managerul Oil Terminal. În prezent, societatea are 1.178 de angajaţi, care au un salariu mediu de 3.300 de lei, salariul minim net acordat unui muncitor necalificat fiind de 1.200 de lei.