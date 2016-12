Miting pentru unirea Basarabiei cu România

Mii de persoane au participat ieri după-amiază, în Bucureşti, la un marş pentru unirea Basarabiei cu România, care a început în Piaţa Victoriei şi a avut punct final Palatul Parlamentului, unde a fost desfăşurat un steag tricolor de peste 1.000 de metri pătraţi. Participanţii, printre care s-au numărat şi zeci de cetăţeni moldoveni, au avut steaguri tricolore şi pancarte cu mesaje precum „Vrem Unirea” şi „Sângele apă nu se face. Unire!”. Ei au scandat „Chişinău şi Bucureşti, două inimi româneşti”, „Doar o ţară am, pe care o iubesc, Basarabia, pământ românesc”, „Vrem frăţie, prin unire, pe vecie” şi „Acelaşi sânge, aceeaşi ţară, români am fost cu toţi odinioară”. Reprezentanţii organizatorului principal al evenimentului - Platforma Civică Acţiunea 2012 - au spus că destinaţia marşului, respectiv Palatul Parlamentului, a fost aleasă întrucât la această instituţie „va intra în dezbatere legea pentru apropierea celor două state româneşti, semnată de peste 117.000 de români”. Potrivit organizatorilor, evenimente similare au avut loc ieri la Paris, Roma, Barcelona şi New York, la iniţiativa comunităţilor de români şi moldoveni care lucrează în străinătate.