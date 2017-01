Mitingul disperării, la Constanţa

„Nu ne putem hrăni cu minciunile lui Băsescu şi ale lui Boc”! Sub aceste auspicii au demarat acţiunile de vineri ale sindicaliştilor constănţeni. Aproximativ 600 de sindicalişti constănţeni, afiliaţi celor patru mari confederaţii naţionale („Cartel Alfa”, CNSLR Frăţia, Blocul Naţional Sindical - BNS - şi Confederaţia Sindicatelor Democratice din România - CSDR) au pichetat, vineri, sediul PDL Constanţa. Protestatarii au strigat lozinci precum „Jos Guvernul!”, „Jos Băsescu!”, „Vrem salarii decente!”, „ Nu plecăm acasă, foamea nu ne lasă!” şi „Băsescu nu uita, ţara nu este a ta!”, având afişate pancarte pe care se putea citi „Vrem respect”, „Vrem să muncim, nu să cerşim”, „Vrem salarii, nu doar resturi”. La acţiunea de protest au fost prezenţi sindicalişti din mai multe domenii de activitate, printre care sănătate, administraţie publică, învăţământ, transport în comun, energie, dar şi pensionarii. „Nu mai putem trăi în condiţiile actuale. Pensiile ne scad, iar preţurile continuă să crească. Eu am şi doi copii cu handicap de care trebuie să am grijă. Cum să mă descurc, cu ce?”, s-a întrebat, deznădăjduit, Nicolae Omocea, membru în Sindicatul Liber al Pensionarilor din judeţul Constanţa. Potrivit vicepreşedintelui CNSLR Frăţia, Marin Neagu, protestul de vineri a avut ca scop sensibilizarea parlamentarilor PDL. „Dorim ca cei care ne conduc să ţină cont de doleanţele populaţiei şi să se gândească cum să facă să-i fie bine şi românului de rând. În acest moment, perspectiva de viitor a milioane de români este sumbră. Ne aşteaptă o foamete la fel de mare ca cea din anii ‘50”, a declarat Marin Neagu.

PEDELIŞTII DISCUTĂ NUMAI ÎN SPATELE UŞILOR ÎNCHISE. Protestul s-a încheiat în jurul orei 14.00, fără ca liderii democrat-liberali să iasă în faţa protestatarilor. Sindicaliştii au scandat, în zadar, „Ieşiţi afară”, „Am venit la voi, să vorbiţi cu noi”. Senatorul Mircea Banias şi-a motivat refuzul de a ieşi afară susţinând că nu poate discuta cu toţi participanţii la pichet, dar că este dispus să poarte un dialog cu reprezentanţii sindicatelor. „Dorinţa celor pe care îi reprezentăm este ca liderii PDL să iasă afară, nu să intrăm noi să discutăm. Oamenii s-au săturat de aceste discuţii, purtate în spatele uşilor închise”, a declarat liderul Cartel Alfa Constanţa, Ion Caraignat. Principalele revendicări ale sindicaliştilor sunt nemodificarea Legii pensiilor sau a Codului Muncii, nediminuarea salariilor din sectorul bugetar şi oprirea disponibilizărilor haotice.