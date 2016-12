Mitingul suporterilor constănțeni nu va mai avea loc

08:58:18 / 16 Aprilie 2015

Distrugerea Dobrogei a venit din... Ardeal!

Inceputul a fost dat de Traian Basescu in anul 2005, suparat pe constanteni pentru ca voteaza cu PSD si Mazare. Atunci a inceput blocajul politic impus Constantei. Guvernul Boc (primar de Cluj!) a dus blocajul asupra Constantei la niveluri greu de inchipuit, cu toti banii luati de aici si dat nimic inapoi, cu proiecte si bani europeni blocati pe motive de mediu, cu podul IPMC si Spitalul Judetean oprite pentru 10 ani din reparatiile capitale deja incepute, etc. Sportul pe echipa era singurul care mai mergea, acum oprit si el... Ce s-a mai intamplat in acesti 10 ani? Dobrogea a devenit a doua cea mai saraca regiune din tara, Constanta a ajuns din al doilea oras al Romaniei, un oras oarecare de provincie, Farul a ajuns in pragul desfiintarii, iar Mazare este la beci din pricina unui denunt fara probe dat de Arpad Paszkany, bossul de la CFR Cluj si bunul prieten a lui... Boc, primarul Clujului (oras ajuns al doilea din tara in locul Constantei!)...