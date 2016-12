Mitologia consumului zilnic de apă

Opt pahare de apă pe zi a fost, timp îndelungat, regula unei vieţi sănătoase. Însă cercetătorii britanici cred că beneficiile consumului de apă sunt exagerate, ei mergând până într-acolo încât să declare că orice alt lichid e la fel de bun. Până acum se spunea că apa face pielea să lucească, ajută în curele de slăbire, elimină toxinele din organism şi previne durerile de cap. Însă un raport al Fundaţiei de Nutriţie Britanice, publicat recent, demontează tot ce se ştia până acum despre apă. Potrivit nutriţioniştilor din regat, în spatele acestor afirmaţii nu prea se află dovezi ştiinţifice. E valabil chiar şi în cazul efectului consumului de apă la nivelul pielii. Cât despre deviza \"cu cât mai multă apă, cu atât mai bine\" pentru piele, ei spun că afirmaţia este complet neîntemeiată. La fel şi în ceea ce priveşte durerile de cap sau reducerea apetitului, ambele puse pe seama consumului de apă. Cât despre faptul că apa duce la eliminarea toxinelor, nici aici nu există vreun studiu care să certifice acest fapt. Rinichii sunt cei care elimină toxinele, indiferent de cantitatea de apă din organism, spun ei. Un studiu apărut anul trecut, realizat în Japonia, a arătat ca femeile care îşi doresc să slăbească îşi pierd timpul bând apă pentru a reduce apetitul. Rămâne totuşi în picioare faptul că bărbaţii trebuie să consume 2 litri de fluide pe zi, în timp ce cantitatea necesară femeilor este 1,8 litri (cu condiţia să nu fie foarte cald şi ele să nu fie extrem de active). Nu trebuie să se uite însă faptul că orice aliment consumat conţine fluide, în cantităţi mai mici sau mai mari, chiar şi carnea sau brânza. Totul se pune la socoteală: de la sucuri, băuturi alcoolice (care pot duce la deshidratare consumate în cantităţi mari), ceai sau cafea. Despre aceasta, chiar dacă mulţi cred că este un diuretic, cercetătorii de la Universitatea Loughborough au arătat că nu are drept urmare pierderea de fluide. Nutriţioniştii britanici atrag atenţia asupra faptului că nu trebuie să se depăşească aceste cantităţi pentru că există reale pericole în ceea ce priveşte sănătatea. Un consum prea mare de apă poate avea chiar urmări letale. \"Apa nu are puteri magice\", explica un dietetician din regat. \"Nu are calorii, acesta fiind motivul pentru care este preferată\". Dar, dacă nu este agreată, fluidele pot fi obţinute şi din alte surse, a mai explicat el.