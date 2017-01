Mitroi, Stavrositu şi Manafu întorc armele împotriva lui Banias

Apropierea alegerilor interne împarte în mai multe tabere PDL Constanţa. Nemulţumiţi de activitatea actualului preşedinte al organizaţiei judeţene, Mircea Banias, mai mulţi membri marcanţi ai filialei s-au constituit într-un grup care ţinteşte scaunul liderului organizaţiei. Grupul este condus de primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, care a reuşit să strângă în jurul său toţi nemulţumiţii din partid. Prima mutare a fost făcută ieri de contestatarii lui Banias, care şi-au anunţat candidatul pentru organizaţia municipală. Astfel, deputatul Maria Stavrositu are sprijinul colegilor de partid pentru această funcţie. „Avem obiective foarte clare, atât în ceea ce priveşte organizaţia municipală, cât şi cea judeţeană. Doresc să construiesc la municipiu o echipă puternică şi activă, care să ne aducă succesul în alegerile din 2012”, a declarat Stavrositu. Primarul Florin Mitroi a declarat că această echipă s-a format din decembrie, în urma unor nemulţumiri ale membrilor din conducerea organizaţiei judeţene a PDL. „Deciziile luate în Biroul Permanent Judeţean nu erau respectate de către actuala conducere, pentru că noi votam un lucru şi altceva se făcea ulterior. Deocamdată am nominalizat candidatul pentru organizaţia municipală, urmând ca, în viitorul apropiat, să anunţăm şi candidatul pentru oragnizaţia judeţeană. Sunt nemulţumit de actualul preşedinte pentru că niciodată nu a venit în sprijinul meu ca primar, atunci când l-am solicitat. Banias îşi asumă nişte merite care sunt ale unei echipe”, a declarat Mitroi. La rândul său, Banias a declarat că nu doreşte să comenteze declaraţiile care s-au făcut la adresa lui. „Cred că nu am ce să îmi reproşez. Am rezultate pe care mi le asum şi care sunt meritul meu”, a declarat Banias. El a anunţat că îl va susţine pentru ocuparea funcţiei de preşedinte la organizaţia municipală pe Adrian Manole, despre care a afirmat că are destulă experienţă politică pentru o asemnea funcţie. Aşadar, startul războiului politic din PDL Constanţa a fost dat.