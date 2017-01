Mitropolitul Ardealului, audiat de procurori în scandalul cărților scrise de Becali în detenție

13:56:29 / 12 Iulie 2016

La puscarie !

Sefii si sefuletii astia ai BOR sunt penali in mare parte . Fosti securisti sau turnatori notorii , mincinosi , arivisti , corupti pana in maduva oaselor , propagandisti si agitatori mizerabili , induc poporului ignoranta si prostia generala , in ideea permanentizarii privilegiilor de casta si a virusarii perpetue a statului roman . Inventatori ai unui zeu suprem se prezinta lumii ca iluminati si protejati divini , in conditiile in care nu au caracter , nu au bun simt si nu au nimic sfanta . Niste hiene si sacali ! Canalii !