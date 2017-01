Mitt Romney l-a ales pe Paul Ryan pentru vicepreşedinţie

Candidatul republican la Casa Albă, Mitt Romney, l-a ales pe Paul Ryan drept coechipier, a anunţat, sâmbătă, conducerea campaniei sale. Astfel, cei doi vor participa împreună la cursa prezidenţială şi Ryan va prelua postul de vicepreşedinte, dacă vor câştiga această cursă. Aşa cum şi-a obişnuit electoratul, Mitt Romney a făcut şi sâmbătă o gafă, prezentându-l pe Ryan drept... viitorul preşedinte al SUA! Cei doi au luat parte, sâmbătă, la un miting electoral la Norfolk, în Virginia, plecând apoi într-un turneu de patru zile ce mai cuprinde Carolina de Nord, Florida şi Ohio.

Paul Ryan, reprezentant de Wisconsin, are 42 de ani şi a devenit unul din cei mai influenţi aleşi din Camera Reprezentanţilor, criticând intens datoria acumulată de SUA. Acesta prezidează comisia pentru buget a Camerei. Cu o faţă slăbită şi o statură suplă, Paul Ryan este una dintre speranţele Partidului Republican. Departe a de a fi un nou venit în politică, el a fost ales de şapte ori în Cameră şi a lucrat la Capitoliu, sediul Congresului SUA, aproape jumătate din viaţa sa. În opinia multor conservatori doritori să dispună de un candidat la funcţia de vicepreşedinte îndrăzneţ, pentru a-l contrabalansa pe moderatul Mitt Romney, cu poziţii considerate îndoielnice asupra avortului sau căsătoriei între persoane de acelaşi sex, Paul Ryan, cu charisma sa, pare alegerea ideală. Originar din Wisconsin, unde continuă să trăiască împreună cu soţia şi cei trei copii, el pledează pentru imprimarea unei noi direcţii economiei şi a propus, la începutul anului, un ”proiect de buget destinat să arate cum să fie salvată ţara de viitoare datorii, îndoieli şi declin”. Deşi proiectul său, care a fost adoptat în martie de Camera Reprezentanţilor, aflată sub controlul republicanilor şi care propune să fie tăiată suma de cinci miliarde de dolari la capitolul cheltuieli, în următorii zece ani, nu are nicio şansă să treacă de Senat, dominat de democraţi, el reprezintă poziţia taberei conservatoare cu privire la reducerea deficitului fără o creştere a impozitelor, ci operând tăieri la nivelul programelor federale.

Născut şi crescut la Janesville, în sud-estul statului Wisconsin, la fel ca mai multe generaţii înaintea sa, Paul Ryan, un catolic practicant, este în continuare marcat de moartea tatălui său, în perioada liceului. A fost o pierdere care l-a împins pe studentul serios să se închidă în sine, să devină membru al unor cluburi de latină şi istorie şi să devoreze cărţile teoreticienei americano-ruse a capitalismului Ayn Rand. Lucrând încă de la începutul anilor ’90 pentru un senator din Wisconsin, iar ulterior ca readctor al discursurilor lui Jack Kemp, candidat la funcţia de vicepreşedinte al SUA în 1996, Ryan este ales în Congres la vârsta de 28 de ani. El urcă în ierarhia Partidului Republican şi luptă, în 2004, pentru a încerca să privatizeze Social Security, un program de securitate al Guvernului, adresat pensionarilor, prefigurând, deja, dezbateri viitoare. Un număr de conservatori influenţi au exercitat presiuni asupra lui Mitt Romney ca să îl aleagă ca partener de cursă pe acest tânăr pregătit să pună pe masă dosare explozive. Dimpotrivă, unii experţi se îndoiesc de justeţea acestei alegeri, apreciind că ”Mitt Romney ar putea să nu îşi dorească electoratul potrivit în vederea alegerilor prezidenţiale de la 6 noiembrie”.