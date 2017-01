Mitt Romney nu se va înscrie în cursa prezidenţială din Statele Unite

Mitt Romney a decis să nu se înscrie în cursa electorală republicană pentru desemnarea candidatului la preşedinţia Statelor Unite, anunţă un consilier al politicianului, citat de AFP. "După ce m-am gândit profund privind o nouă candidatură la Preşedinţie, am decis să ofer altor lideri ai partidului şanse de a fi candidaţi. Ştiţi că am vrut să devin preşedinte. Dar nu pot face lucrurile mai dificile pentru un alt candidat emergent care are mai multe şanse.Nu puteţi să vă imaginaţi cât este de greu pentru soţia mea, Ann, şi pentru mine să ne retragem, mai ales când suntem susţinuţi de atât de multe persoane. Dar estimăm că este cea mai bună soluţie pentru Partidul Republican şi pentru ţară", a declarat Mitt Romney, conform unui consilier. Politicianul republican a explicat că ”este improbabil” ca circumstanţele să îl facă să îşi schimbe părerea.