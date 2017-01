Mitul super-imunităţii magistraţilor, spulberat

08:42:54 / 14 August 2014

Intrebare

1. Exista institutia RECUZARII si in civil si in penal, si asta nu de ieri de alaltaieri. Deci, daca justitiabilul este in situatia de a apela la ea NU IA SUPRIMAT-O NIMENI. 2. Un proces parcurge trei etape; fond, apel, recurs. Dureaza (vezi varanul) cate 6 sase ani. Este imposibil, in acest context, sa prevaleze pozitia subiectiva (de rea-credinta) a unui procuror sau judecator, numai daca am numara cati judecatori in caile de atac intra in complet. 3. Apararile in calea recursului se face numai prin AVOCAT (imi este greu in acest context sa inteleg ca avocatul nu triaza tot ce i se pare ca sare in ochi). Daca ar apare, in contextul dat, o "discrepanta" ea isi are sorginta in interpretarea, aplicarea dreptului comun. De aceea directionarea catre C.S.M. nu se justifica. Cazurile disciplinare, in sensul propriu al cuvantului DA (procurorul, judecatorul a venit beat la munca, se drogheaza, intarzie dosarele, lipseste de la munca deci legat de comportamentul "ex dosar" intr-adevar intra la C.S.M., dar ca sa te duci la C.S.M. ca nu ti-a iesit pasenta in dreptul comun si o reiei buclat, este intrepretare proprie a Telegrafului. De ce ? pt ca nu spuneti cititorilor ce inseamna DISCIPLINAR !!!! Disciplinar nu inseamna ca nu am acelasi punct de vedere ca cei de la Antelene, sau ca Varanul, Nicusot @ company