Mix de show-uri incendiare prin cluburi

Este vineri şi, conform tradiţiei, mai sunt doar câteva ore până când se va da startul petrecerilor de club, atât la Constanţa, cât şi în cea mai mondenă staţiune de pe litoral, Mamaia. Amatorii party-urilor nocturne au de unde alege, ca de obicei, dintre tentantele propuneri ale cluburilor de la malul mării, a căror ofertă pentru prima seară de weekend se prezintă într-un mix de show-uri pe ritmuri greceşti, house, dance şi hip-hop.

„SPIRIT OF GREECE”, LA MAMAIA Acorduri din însorita Eladă vor răsuna, în această seară, în clubul Crush din Mamaia, unde Acropolis Band va aduce „Spirit of Greece”. Este şi numele sub care se va desfăşura petrecerea în stil grecesc, care se anunţă de-a dreptul incendiară, ca orice party pe ritmuri elene.

Acropolis Band, care cântă de peste 20 de ani în Grecia, având un repertoriu bogat şi variat, a început să promoveze muzica grecească şi în România, începând din anul 2009, iar publicul, cât şi cluburile din Constanţa şi Bucureşti sunt preferatele artiştilor din trupă. Liderul band-ului este solistul vocal Victor, cu o carieră de peste 25 de ani, în special pe vasele de croazieră (preponderent în Grecia), având un repertoriu foarte variat, cu cântece din toate zonele Eladei.

Manolis este cel de-al doilea solist al trupei, un grec venit din Atena, cu o experienţă de peste 15 ani în tavernele greceşti (bouzoukia). Cei doi artişti sunt acompaniaţi de clape, percuţie şi bouzouki, iar în concerte, au şi colaboratori instrumentişti (clarinet, vioară, acordeon).

LOW DEEP T, A TREIA OARĂ PE LITORAL Tot la Mamaia, şi tot în această noapte, celebrul interpret al hitului „Casablanca”, Low Deep T, revine, pentru a treia oară, pe litoralul românesc. Artistul londonez de culoare este aşteptat să facă show pentru petrecăreţii din Crema Summer Club, unde va răsuna piesa „Casablanca”, dar şi, în premieră mondială, noua piesă a artistului, „Beautiful Things in Life\". Despre melodia pe care o va lansa în clubul din Mamaia, artistul spune, pe pagina sa oficială de facebook, că se va ridica la nivelul hitului „Casablanca\" şi chiar va depăşi succesul acestuia.

„TRANQUILA - TEQUILA PARTY” Pe „lista” petrecerilor de la Mamaia, din această seară, figurează şi LuvLounge cu „Tranquila - Tequila Party”, cu intrare liberă, multe oferte la băuturi şi distracţie garantată până spre dimineaţă. Petrecăreţii vor dansa pe ritmurile DJ-ului rezident, Maryo.

STAND-UP COMEDY Sorin de la „Brigada 2 pe 3” şi muzica live a constănţenilor de la White Nights Band constituie „ingredientele” unei seri de vineri de neuitat. Evenimentul antrenant, cu stand-up comedy şi muzică din anii ’70 până în zilele noastre, va avea loc, în această seară, de la ora 21.30, în restaurantul Harlequin din Mamaia. Preţul unui bilet este de 25 de lei.

„HARDCORE HOOLIGANS” Şi la Constanţa, distracţia va fi la cote maxime. Cea de-a doua ediţie a „Hardcore Hooligans” le dă întâlnire rapperilor, astăzi, de la ora 22.00, în clubul Heaven’s Hell, începând cu ora 22.00. Este vorba despre un eveniment de hip-hop underground, menit să lanseze tinere talente, dar şi să le promoveze pe cele actuale, într-un complex de concursuri beatbox - BODD, dar şi în demonstraţii de talent în MC cypher şi streetdance/ breakdance cypher. Juriul concursului este format din Phunk B, membru Paranoia 13 şi Lecart, membru Libernote Music. În mijlocul petrecerii, trupa de dans X’s Dance va susţine o demonstraţie de breakdance şi street dance, pe colaje proprii.