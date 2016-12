Mizerie de nedescris la terasele din Mihail Kogălniceanu

Şoferii care se opresc la unele terase din Mihail Kogălniceanu, terase care îi îmbie cu mici făcuţi afară, în faţa lor, sunt în pericol! Mai multe sesizări au venit din partea lor pe adresa Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa, oamenii fiind îngroziţi de mizeria de nedescris „oferită” contra cost de SC Kit Alert SRL şi SC AdiLaur SRL. „Ne-am deplasat, în cursul serii de joi, la cele două terase, de unde am recoltat probe din alimente pe care le vom analiza în laboratorul nostru. Echipele noastre s-au deplasat şi în dimineaţa de vineri la cele două societăţi care au puncte de lucru şi în municipiul Constanţa, dar şi în pădurea din localitatea Mihail Kogălniceanu. La prima societate, am găsit o sumedenie de insecte şi am sistat activitatea pentru ca patronii să facă dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor, iar la cea de-a doua societate, situaţia a fost mult mai rea”, a precizat directorul DSVSA Constanţa, Romeu Lazăr. Una dintre camerele de depozitare, construită în totalitate din lemn, era cuprinsă de mucegai, iar frigiderul în care se ţineau alimentele era plin de rugină. În plus, mizeria domnea ca la ea acasă. Şi echipele Consiliului Judeţean Constanţa au fost sesizate cu privire la cele două societăţi după ce câteva persoane au servit acolo mici şi au făcut toxiinfecţie alimentară. Aşa că terasele au fost „călcate” şi de Corpul de Control al instituţiei. „Ambele terase aveau deficienţe privind menţinerea curăţeniei pe terenurile aferente construcţiilor, nu existau recipienţi pentru colectarea gunoaielor şi au fost sancţionate. În plus, una dintre ele nu avea autorizaţie de construcţie şi niciun fel de aviz”, a declarat inspectorul Corpului de Control al Consiliului Judeţean, Cristian Hagea. Pe lângă amenzile date fără milă, SC AdiLaur va fi din nou vizitată de echipele DSVSA Constanţa, cel mai probabil luni, pentru a se verifica dacă sunt respectate condiţiile de igienă.