Mizerie și alimente expirate, printre rufe, la o terasă din Eforie Sud!

Acțiunile de inspecție și control ale reprezentanților Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța continuă pe litoral, iar constatările sunt inimaginabile; parcă unii agenți economici nici măcar nu au auzit de cele mai elementare reguli ce țin de igiena alimentației publice, deși ocupația lor de bază este vânzarea preparatelor alimentare. Sunt inconștienți de faptul că - prin organizarea unităților lor total necorespunzătoare, prin faptul că au spre preparare alimente expirate, că spațiile de lucru sunt neigienizate, că personalul din bucătării nu respectă igiena minimă - pun în pericol sănătatea și chiar viața consumatorilor.

O astfel de situație a fost întâlnită în Eforie Sud, la Terasa Carlos. Bucătăria unității era amenajată sub cerul liber, contrar oricăror norme de igienă. ”Deficiențele din imagini vorbesc de la sine. Marfa era depozitată în mod impropriu, unele alimente erau expirate, depozitate necorespunzător, gătite într-o bucătărie de vară, pe caldarâm, sub cerul liber, fără respectarea niciunei norme. Este mult prea mult ceea ce am găsit aici”, a declarat comisarul șef adjunct al CJPC Constanța, Horia Constantinescu. Într-adevăr, imaginile vorbesc de la sine: haine aruncate claie peste grămadă în zona unde se gătea; vase murdare aruncate la întâmplare, fără sursă de apă caldă, alimente depozitate la întâmplare, ba mai mult, unele expirate.

În urma neregulilor constatate, comisarii CJPC au aplicat o amendă de 25.000 de lei. De asemenea, au fost oprite de la consum aproximativ 40 kg de carne și pește improprii consumului uman, a declarat comisarul șef adjunct al CJPC Constanța, Horia Constantinescu. Activitatea unității de alimentație publică a fost sistată până la remedierea deficiențelor.

Vezi video aici:

https://youtu.be/4F8rTtw3LoQ

https://youtu.be/v3V5N35FvAY

Citește și:

Mizerie și alimente depozitate aiurea, la o terasă din Eforie Sud