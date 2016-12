Mladen Bojovic, noul jucător al lui CVM Tomis

Echipa Club Volei Municipal Tomis Constanţa s-a întărit săptămâna aceasta cu încă un jucător. Este vorba despre centrul sârb Mladen Bojovic, care a jucat până în decembrie pentru Apollon Kalamaria (Grecia). Bojovic, născut pe 20 februarie 1986, are 2,01 m înălţime şi a mai jucat în cariera sa la echipele sârbe Ribnica Kraljevo (2004-2008) şi Steaua Roşie Belgrad (2008-2011). Transferat în vară la Kalamaria, Bojovic a fost nevoit să plece din Grecia după ce Apollon (ultima clasată din prima ligă) nu a mai reuşit să-şi plătească jucătorii. „Clubul din Grecia este pe ducă. Nu mai are bani, iar jucătorii îşi caută cu toţii alte echipe”, spune Bojovic, care a jucat ultimul meci pentru Kalamaria pe 10 decembrie. În acest campionat, el a fost titular de bază la echipa greacă, având o medie de 8-9 puncte pe meci.

„Cu doi ani în urmă, Tomis a jucat cu Ribnica Kraljevo în Cupa Challenge, atunci am auzit prima oară de echipa din Constanţa. Acum câteva zile, statisticianul de la echipa feminină din Constanţa, Zule (n.r. - Predrag Zucovic), ştiind că am plecat din Grecia, a vorbit cu Martin (n.r. - Stoev), apoi m-a sunat ca să vin aici. În primul rând îmi doresc să prind un post de titular, dar sunt conştient că am mult de muncă. Tomis are mulţi jucători de valoare şi concurenţa va fi acerbă. În al doilea rând, vreau să contribui la îndeplinirea obiectivelor pe care le are echipa, câştigarea campionatului, a Cupei României şi un drum cât mai lung în Cupa Challenge”, a declarat Bojovic. Noul jucător al Tomisului şi-a început cariera la Ribnica Kralejvo, unde între 2006 şi 2008 a fost coechipier cu Ivan Todorovic şi Vladimir Jovic, jucătorii Stelei în turul actualului campionat. „Unul dintre prietenii mei, Milos Zekavica, era antrenor secund la Ribnica acum doi ani şi mi-a povestit câte ceva despre Tomis. Serbia este o ţară mică, iar cluburile nu îşi permit să plătească salarii prea mari. În rest, voleiul sârb are tot ce îi trebuie: săli competitive, antrenori foarte buni, bază de selecţie foarte mare”, a mai spus Mladen Bojovic. El va debuta pentru noua sa echipă în ianuarie.