Mninstrul Apărării promite nave noi pentru marina militară

Anul acesta se împlinesc 105 ani de cînd la malul mării se celebrează Ziua Marinei. Cu această ocazie serbările dedicate mării dar şi Sfintei Maria, patroana spirituală a celor care colindă mările, au început chiar de sîmbătă şi se vor încheia pe 15 august. Sosirea navei şcoală “Mircea” din misiune în Marea Neagră şi Mediterană a demarat activităţile organizate de către Statul Major al Forţelor Navale care au continuat cu Ziua Porţilor Deschise. Sîmbătă, orice persoană care a dorit să vadă tehnica de luptă a Forţelor Navale şi să urce la bordul navelor de război a putut să îşi satisfacă această curiozitate. De la manifestare nu a lipsit ministrul Apărării, Teodor Meleşcanu, care a vizitat vînătoarele de mine şi dragoarele ancorate în dana militară a portului Constanţa, a stat de vorbă cu militarii şi a asistat la spectacolul oferit de fanfara militară. “Dacă ar fi să fac o evaluare a flotei militare, nu ar fi foarte greu, deoarece am fost la bordul celor două fregate achiziţionate în ultimii ani, dar şi pe celelate nave. Trebuie să recunoaştem că navele noastre au fost execelent gîndite pentru a face faţă oricărui tip de misiune, însă au nevoie de îmbunătăţiri. Dacă ar fi să vorbim doar despre sistemul de comunicaţii, ar trebui să spunem că acesta este deficitar. Nu este un sistem de comunicaţii digital, aşa cum au navele de ultimă oră, ci unul analogic, care îngreunează mult activitatea militarilor. Aceste sisteme trebuie înlocuite. În planul nostru de achiziţii sînt cuprinse patru vedete lansatoare de rachete noi ”, a declarat ministrul Apărării, Teodor Meleşcanu. El susţine că deocamdată nu cunoaşte preţul la care se vor ridica cele patru nave noi, dar a menţionat că se caută soluţii pentru a amortiza din cheltuieli. “Nu le vom cumpăra cu bani gheaţă, ci în leasing. Nu ne permitem să le plătim altfel”, a adăugat Meleşcanu. Vizitatorii care au venit în Dana Militară cu ocazia Zilei Porţilor Deschise au fost atraşi de fregatele “Regele Ferdinand” şi “Regina Maria”, dar în mod special de submarinul “Delfinul”, pe care au şi putut să urce. “Păcat că stă aici, în port. Nimeni nu îl foloseşte şi dacă s-ar investi în repararea lui cu siguranţă am avea cu ce să ne mîndrim”, a spus Florin Vişenescu, unul dintre vizitatori. Ministrul Apărării a declarat că va încerca să repună în funcţiune submarinul românesc. “Duminica trecută am fost cu primul ministru, Călin Popescu Tăriceanu, la o mică plimbare prin port şi am discutat despre reabilitarea submarinului. Sperăm să primim un buget, dar nu ştim însă suma despre care vorbim, pentru repunerea lui în funcţiune. Submarinul are nevoie de baterii noi, dar şi de un examen tehnic pentru a vedea dacă funcţionează în rest. Va trebui să găsim o firmă de la care să luăm bateriile necesare, deoarece acest submarin este unul sovietic şi este destul de greu de găsit acumulatori de acest gen”, a declarat Teodor Meleşcanu. În dana militară, pe lîngă nave, se aflau şi scafandrii militari care şi-au prezentat tehnica de luptă. Spre deosebire de ceilalţi ani, reprezentanţii Forţelor Navale vor prezenta, de Ziua Marinei, şi primul elicopter care a intrat de curînd în dotarea fregatelor. La manifestările de Ziua Marinei va participa şi un distrugător american care a ajuns, ieri dimineaţă, în portul Constanţa.