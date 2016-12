Moș Crăciun a oferit cadouri și micuților voleibaliști de la CVM Tomis

Grupele de speranțe și minivolei de la Club Volei Municipal Tomis Constanța - secțiile de la Constanța (antrenor Viorel Prejbeanu) și Tulcea (antrenor Constantin Burungiu) - au fost vizitate, sâmbătă, la Sala „Tomis” din Constanța, de Moș Crăciun. A fost un Moș Crăciun mai special, în echipament sportiv, cadourile fiind oferite micuților voleibaliști de către Adrian Aciobăniței și Robert Vologa, doi dintre jucătorii crescuți în propria pepinieră a campioanei României la volei masculin și care au făcut deja pasul spre marea performanță.

„Am venit să-i încurajăm și să sperăm că vor ajunge la un nivel cât mai ridicat. Ne bucurăm că am putut să facem mai mulți copii fericiți de Sărbători”, a spus Robert Vologa, completat de Adrian Aciobăniței: „Cred că este un bun început pentru ei și sper să ajungă jucători buni. Trebuie să-i promovăm și pe cei mici și de la minivolei începe drumul spre voleiul mare”.

„La finalul unui an în care am obținut rezultate foarte bune și am deschis și o secție de minivolei la Tulcea, ne-am gândit să le oferim copiilor cadouri, iar prin acest lucru să-i atragem și mai mult spre sport, spre volei. Am profitat de acest miniturneu amical pe care l-am organizat la sfârșit de an”, a încheiat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis.