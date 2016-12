Moș Crăciun a venit la ACSSF Farul 2010 Constanţa

Peste 100 de copii și juniori de la Asociaţia Club Sportiv Şcoala de Fotbal Farul 2010 Constanţa au avut parte, miercuri, de o surpriză plăcută, primind cadouri cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă în cadrul unei acțiuni organizate de conducerea clubului, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța. Micii fotbaliști, care au avut un sezon bun, au fost răsplătiți astfel pentru munca depusă pe parcursul întregului an.

„Sper din tot sufletul ca acești copii să ajungă să joace în culorile echipei de seniori de la FC Farul. De fapt, acesta este obiectivul nostru. Se știe bine că în anii trecuți totul se făcea pe cheltuiala părinților, dar, de când s-au implicat autoritățile locale, lucrurile merg pe drumul bun. De altfel, juniorii A, B și C se află pe locurile 1 sau 2, iar în această perioadă încercăm să creăm o nouă optică și pentru grupele de copii. În privința echipei de seniori, lucrurile au mers rău în ultimii ani și situația nu se va schimba până când nu se va baza pe jucători din propria pepinieră”, a spus Lucian Marinof, directorul Centrului de Copii și Juniori de la ACSSF 2010 Farul.

„Am încercat să facem o bucurie acestor copii, la finalul unui an foarte dificil, din punct de vedere al organizării. Rezultatele au apărut și suntem foarte fericiți că acestea au venit în cele șase luni de când am început reorganizarea. Farul are viitor și cred că în șase-șapte ani vom fi peste Academia Hagi, dacă vor fi implementate proiectele așa cum ne dorim”, a adăugat managerul ACSSF Farul 2010, Bogdan Chiriță. „Mă bucur foarte mult, pentru că acești copii au muncit mult, dar și pentru că a fost un an normal și sper ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine”, a completat Cristinel Dragomir, vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța.

La final, copiii au fost foarte încântați de cadourile primite. „A venit Moșul și ne-a adus dulciuri, sucuri și multe alte bunătăți. Este ceva frumos să îmbrac tricoul Farului, îmi place mult și vreau să rămân aici. De la echipa mare, cel mai mult îmi place de Muscă, iar idolul meu este Cristiano Ronaldo”, a spus unul dintre micii fotbaliști de la ACSSF Farul 2010, Marius Ionuț Roman.