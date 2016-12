Moș Crăciun a venit la Ceronav!

Ca în fiecare an, la Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - Ceronav a avut loc tradiționala petrecere de Crăciun. La evenimentul care a avut loc vineri, 19 decembrie, au fost invitaţi angajații și colaboratorii instituției, alături de copiii lor. ”Este o zi de sărbătoare care marchează sfârșitul unui an de muncă și ne duce cu gândul la începerea unui nou an”, a declarat directorul general al Ceronav, Ovidiu Cupșa. Serbarea a debutat cu un frumos recital de colinde, oferit de trupa Poze, grupul coral mixt Ion Pelearca și Cristina Obădășean, precum și de reprezentanți ai Organizației Studenților Basarabeni. Și pentru că Sărbătoarea Nașterii Domnului este, totodată, o sărbătoare a copiilor, prichindeii l-au aşteptat şi de această dată pe Moş Crăciun, care a venit tocmai de la Polul Nord pentru a le aduce cadouri. Plini de recunoștință, copiii angajaţilor de la Ceronav s-au așezat pe genunchii Moșului și i-au recitat poezii. Și cum 2014 a fost un an bun în dezvoltarea instituției, și 2015 se anunță un an plin de provocări. ”Cea mai mare provocare este începerea investițiilor pentru furnizarea serviciilor integrate. Sperăm ca până la sfârșitul lui 2014 să înceapă investiția pentru corpul care urmează să se construiască la baza nautică, astfel încât să putem oferi servicii integrate, în special cursanților de pe piața internațională”, a precizat Cupșa. Reamintim că, începând cu 1 ianuarie 2015, toți marinarii români vor avea capacitatea să navigheze în zona Rinului fără a mai fi nevoiți să urmeze cursurile sau să efectueze cadeția acolo, ci doar la Ceronav. Ceronav a devenit astfel prima instituție din afara Rinului care a obținut această recunoaștere.